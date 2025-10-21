خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
"نصر المقاومة في الجبل" تجدّد العهد من أمام ضريح سيد شهداء الأمة 

2025-10-21 16:55
في إطار نشاطاتها الداعمة للمقاومة وتجديدًا للولاء لنهجها، زارت "لجنة نصر المقاومة في الجبل" ضريح سيد شهداء الأمة؛ السيد حسن نصر الله (رض) في بيروت، بالتنسيق مع "هيئة دعم المقاومة الإسلامية" في حزب الله.

تخلّل الزيارة بث مقطع فيديو لكلمة ألقاها سيد شهداء الأمة ذكّرت بمواقفه الحازمة وتضحياته في سبيل لبنان والأمة، وركّزت على أهمية الصمود، والحفاظ على الوحدة، والاستمرار في دعم خيار المقاومة باعتباره الضامن للعزّة والكرامة.

واختُتمت الزيارة بترديد أعضاء اللجنة شعار "إنّا على العهد"، تأكيدًا على التزامهم بالوعد بمتابعة مسيرة المقاومة، وعدم التراجع أمام التحدّيات والضغوط.

وتعَدُّ هذه الفعالية المشتركة بين "لجنة نصر المقاومة في الجبل" و"هيئة دعم المقاومة الإسلامية" تأكيدًا على التلاحم بين المجتمع اللبناني وبيئة المقاومة، وتعكس مدى الالتفاف الشعبي حول نهجها وتضحيات قادتها، مع التجديد الدائم للعهد بالوفاء للمبادئ التي استُشهد من أجلها السيد نصر الله.

الكلمات المفتاحية
السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد
حصيلة عمليات وحدتي ضد الدروع والهندسة في المقاومة الإسلامية خلال معركة "أولي البأس"
تكريم الشهيد الحاج حيدر شهلا في سحمر... وفاءٌ لعطاءٍ لا يُمحى
وزير الصحة يُعلن تأسيس اللجنة الوطنية لأمراض استقلاب الكالسيوم وهشاشة العظام 
ندوة حول فكر القادة الشهداء في طاريا
النمر: الارتباط بوصية الشهداء يُحتِّم على المجتمع الثبات في نهج المقاومة
إسناد حزب الله لغزّة.. التحوّل الاستراتيجي في الحرب
