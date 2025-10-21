في إطار نشاطاتها الداعمة للمقاومة وتجديدًا للولاء لنهجها، زارت "لجنة نصر المقاومة في الجبل" ضريح سيد شهداء الأمة؛ السيد حسن نصر الله (رض) في بيروت، بالتنسيق مع "هيئة دعم المقاومة الإسلامية" في حزب الله.

تخلّل الزيارة بث مقطع فيديو لكلمة ألقاها سيد شهداء الأمة ذكّرت بمواقفه الحازمة وتضحياته في سبيل لبنان والأمة، وركّزت على أهمية الصمود، والحفاظ على الوحدة، والاستمرار في دعم خيار المقاومة باعتباره الضامن للعزّة والكرامة.

واختُتمت الزيارة بترديد أعضاء اللجنة شعار "إنّا على العهد"، تأكيدًا على التزامهم بالوعد بمتابعة مسيرة المقاومة، وعدم التراجع أمام التحدّيات والضغوط.

وتعَدُّ هذه الفعالية المشتركة بين "لجنة نصر المقاومة في الجبل" و"هيئة دعم المقاومة الإسلامية" تأكيدًا على التلاحم بين المجتمع اللبناني وبيئة المقاومة، وتعكس مدى الالتفاف الشعبي حول نهجها وتضحيات قادتها، مع التجديد الدائم للعهد بالوفاء للمبادئ التي استُشهد من أجلها السيد نصر الله.

