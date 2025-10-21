استقبل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني؛ علي لاريجاني، في طهران، الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون سورية، ألكسندر لافرينتييف، حيث أجريا محادثات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "مهر".

وكان لافرينتييف قد التقى، أمس، وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتشي في مقر وزارة الخارجية الإيرانية في طهران.

ونقلت "إرنا" عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية؛ إسماعيل بقائي، قوله في مؤتمر صحافي عقده أمس، إنّ "الاتصالات مع روسيا تتواصل على مستويات مختلفة"، موضحًا أنّ "هذه الاتصالات تندرج في إطار المشاورات المنتظمة التي تستمر بين إيران وروسيا، المتعلّقة بالقضية النووية وقضايا ثنائية".

