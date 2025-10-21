قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية؛ سيرغي ناريشكين: إنّ "الدول الأوروبية الأعضاء في حلف "الناتو" تستعد للحرب مع بلدنا"، موضحًا أنّ "مهمّتها تزويد قوة الرد السريع التابعة للحلف بجميع الموارد اللازمة على وجه السرعة".

وأضاف ناريشكين، خلال اجتماع لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة لدول "رابطة الدول المستقلة" في سمرقند: "نرى بالتأكيد أنّ الدول الأوروبية الأعضاء في حلف "الناتو" تستعد للحرب مع بلدنا. وقد أُطلقت عملية لزيادة إنتاج المجمع الصناعي العسكري الأوروبي بشكل كبير"، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وفي حين شدّد ناريشكين على أنّ "تمارين التعبئة وحملات الدعاية بين السكان حول "العدوان الحتمي" من موسكو، أصبحت منتظمة"، أكّد أنّ "كييف تتجاهل علنًا التزام إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإجراء مناقشات بناءة حول سُبُل حل النزاع الأوكراني، وتفعل كل ما في وسعها لدفع الأمور نحو تصعيد الصراع".

وفي سياق متصل، حذّر ناريشكين من أنّ "الأمن العالمي يمرّ حاليًا بأضعف مراحله منذ الحرب العالمية الثانية، ما يستدعي الاستعداد لتقديم تنازلات لتفادي اندلاع صراع عالمي جديد"، وفق وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس".

وأشار إلى أنّ هناك "صراعًا شرسًا بين أكبر مراكز القوى العالمية والإقليمية من أجل تحديد قواعد النظام العالمي في المستقبل"، قائلًا: "مهمّتنا المشتركة، وربما الرئيسة، هي ضمان أنْ يستمر التَكيُّف مع الواقع الجديد دون حرب كبرى، كما حدث في مراحل تاريخية سابقة".

