أكّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أنّه "كلّما ترسّخت الوحدة والانسجام بين الدول الإسلامية، فإنّ مؤامرات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد شعوب المنطقة لن تنجح".

وشدّد بزشكيان، خلال لقائه مستشار الأمن القومي العراقي؛ قاسم الأعرجي، الثلاثاء 21 تشرين الأول/أكتوبر 2025، على "أهمية تطوير العلاقات بين طهران وبغداد في جميع المجالات".

وقال: "العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق في مستوى ممتاز، وإنّ مواصلة تطوير هذه العلاقات، ليس فقط في إطار العلاقات الثنائية، بل أيضًا في إطار التفاعل مع الدول الإسلامية الأخرى، من شأنه أنْ يمهّد الطريق لتطوير التعاون الأمني والاقتصادي والعلمي والثقافي".

وفيما اعتبر الرئيس الإيراني أنّ "ربط شبكة السكك الحديدية بين إيران والعراق يُعَدُّ أحد أهم محاور التعاون"، بيّن أنّ "تسريع الحكومة العراقية تنفيذ هذا المشروع، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، سيمهّد الطريق لتواصل أوسع بين دول المنطقة ويعزّز الروابط الاقتصادية".

وتحدّث بزشكيان، خلال اللقاء الذي حضره وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، عن علاقات طهران بكردستان، فقال: "من منظور عقائدي، نعتبر جميع أبناء العراق وإقليم كردستان إخوة لنا، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والدينية، ونعتبر تعزيز الروابط الأخوية وتَجنُّب الخلافات الداخلية التي يثيرها الأعداء رمزًا لشرف وفخر الأمة الإسلامية".

الأعرجي: أمن إيران والعراق لا ينفصلان

من جهته، جدّد الأعرجي تأكيده أنّ "أمن إيران والعراق لا ينفصلان"، قائلًا: "الحكومة العراقية تؤكّد التزامها الكامل بالمعاهدة الأمنية بين البلدين".

وأشار مستشار الأمن القومي العراقي إلى أنّه "من وجهة نظر رئيس الوزراء العراقي ومسؤولي إقليم كردستان، يجب أنْ تكون حدود إيران والعراق من أكثر الحدود أمانًا في المنطقة، ولن يكون هناك أيّ تهديد لإيران من هذه المنطقة".

وفي حين وصف الأعرجي ربط شبكتَيْ السكك الحديدية الإيرانية - العراقية بأنّه "خطوة إستراتيجية"، أكّد أنّ "هذه الخطة ستؤدّي إلى تقارب اقتصادي وسياسي بين البلدين، والحكومة العراقية تدعمها بقوة".

كما لفت الانتباه إلى "وجود فرصة تاريخية لبناء تعاون أمني بين دول المنطقة، ممّا قد يمهّد الطريق لتفاعلات اقتصادية وسياسية أوسع".

أحمد: زيارة بزشكيان للإقليم تَركَتْ أثرًا إيجابيًّا للغاية

من ناحيته، قال وزير داخلية كردستان العراق: "لقد تَركَتْ زيارة الدكتور بزشكيان للإقليم أثرًا إيجابيًا للغاية على المستويَيْن السياسي والشعبي".

وشدّد على أنّ "نهج إقليم كردستان، في جميع الظروف، هو دعم استقرار جمهورية إيران الإسلامية وأمنها"، قائلًا: "نؤكّد التزامنا الكامل بالاتفاقية الأمنية بين البلدين، وقد اتّخذنا خطوات عملية في هذا الاتجاه".

الكلمات المفتاحية