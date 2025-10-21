خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي كلمة الإمام الخامنئي في لقاء الأبطال والحائزين الميداليات في مجال الرياضة

إيران

بزشكيان: وحدة وانسجام الدول الإسلامية يفشل المؤامرات الأميركية والصهيونية 
إيران

بزشكيان: وحدة وانسجام الدول الإسلامية يفشل المؤامرات الأميركية والصهيونية 

2025-10-21 21:28
الرئيس الإيراني: لتطوير العلاقات بين طهران وبغداد في جميع المجالات
73

أكّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أنّه "كلّما ترسّخت الوحدة والانسجام بين الدول الإسلامية، فإنّ مؤامرات الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد شعوب المنطقة لن تنجح".

وشدّد بزشكيان، خلال لقائه مستشار الأمن القومي العراقي؛ قاسم الأعرجي، الثلاثاء 21 تشرين الأول/أكتوبر 2025، على "أهمية تطوير العلاقات بين طهران وبغداد في جميع المجالات".

وقال: "العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق في مستوى ممتاز، وإنّ مواصلة تطوير هذه العلاقات، ليس فقط في إطار العلاقات الثنائية، بل أيضًا في إطار التفاعل مع الدول الإسلامية الأخرى، من شأنه أنْ يمهّد الطريق لتطوير التعاون الأمني والاقتصادي والعلمي والثقافي".

وفيما اعتبر الرئيس الإيراني أنّ "ربط شبكة السكك الحديدية بين إيران والعراق يُعَدُّ أحد أهم محاور التعاون"، بيّن أنّ "تسريع الحكومة العراقية تنفيذ هذا المشروع، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، سيمهّد الطريق لتواصل أوسع بين دول المنطقة ويعزّز الروابط الاقتصادية".

وتحدّث بزشكيان، خلال اللقاء الذي حضره وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد، عن علاقات طهران بكردستان، فقال: "من منظور عقائدي، نعتبر جميع أبناء العراق وإقليم كردستان إخوة لنا، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والدينية، ونعتبر تعزيز الروابط الأخوية وتَجنُّب الخلافات الداخلية التي يثيرها الأعداء رمزًا لشرف وفخر الأمة الإسلامية".

الأعرجي: أمن إيران والعراق لا ينفصلان

من جهته، جدّد الأعرجي تأكيده أنّ "أمن إيران والعراق لا ينفصلان"، قائلًا: "الحكومة العراقية تؤكّد التزامها الكامل بالمعاهدة الأمنية بين البلدين".

وأشار مستشار الأمن القومي العراقي إلى أنّه "من وجهة نظر رئيس الوزراء العراقي ومسؤولي إقليم كردستان، يجب أنْ تكون حدود إيران والعراق من أكثر الحدود أمانًا في المنطقة، ولن يكون هناك أيّ تهديد لإيران من هذه المنطقة".

وفي حين وصف الأعرجي ربط شبكتَيْ السكك الحديدية الإيرانية - العراقية بأنّه "خطوة إستراتيجية"، أكّد أنّ "هذه الخطة ستؤدّي إلى تقارب اقتصادي وسياسي بين البلدين، والحكومة العراقية تدعمها بقوة".

كما لفت الانتباه إلى "وجود فرصة تاريخية لبناء تعاون أمني بين دول المنطقة، ممّا قد يمهّد الطريق لتفاعلات اقتصادية وسياسية أوسع". 

أحمد: زيارة بزشكيان للإقليم تَركَتْ أثرًا إيجابيًّا للغاية

من ناحيته، قال وزير داخلية كردستان العراق: "لقد تَركَتْ زيارة الدكتور بزشكيان للإقليم أثرًا إيجابيًا للغاية على المستويَيْن السياسي والشعبي".

وشدّد على أنّ "نهج إقليم كردستان، في جميع الظروف، هو دعم استقرار  جمهورية إيران الإسلامية وأمنها"، قائلًا: "نؤكّد التزامنا الكامل بالاتفاقية الأمنية بين البلدين، وقد اتّخذنا خطوات عملية في هذا الاتجاه".

الكلمات المفتاحية
العراق كردستان ايران بزشكيان
إقرأ المزيد
المزيد
بزشكيان: وحدة وانسجام الدول الإسلامية يفشل المؤامرات الأميركية والصهيونية 
بزشكيان: وحدة وانسجام الدول الإسلامية يفشل المؤامرات الأميركية والصهيونية 
إيران منذ ساعتين
قاليباف: تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق بداية لإرساء أمن مستدام للمنطقة
قاليباف: تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق بداية لإرساء أمن مستدام للمنطقة
إيران منذ 4 ساعات
لاريجاني يلتقي الممثل الخاص لبوتين
لاريجاني يلتقي الممثل الخاص لبوتين
إيران منذ 5 ساعات
قائد الحرس الثوري: سنرد بشكل أقوى إذا اعتُدي على بلادنا وسنجعل العدوّ يعيش في الجحيم
قائد الحرس الثوري: سنرد بشكل أقوى إذا اعتُدي على بلادنا وسنجعل العدوّ يعيش في الجحيم
إيران منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
بزشكيان: وحدة وانسجام الدول الإسلامية يفشل المؤامرات الأميركية والصهيونية 
بزشكيان: وحدة وانسجام الدول الإسلامية يفشل المؤامرات الأميركية والصهيونية 
إيران منذ ساعتين
قاليباف: تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق بداية لإرساء أمن مستدام للمنطقة
قاليباف: تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق بداية لإرساء أمن مستدام للمنطقة
إيران منذ 4 ساعات
لاريجاني يلتقي الممثل الخاص لبوتين
لاريجاني يلتقي الممثل الخاص لبوتين
إيران منذ 5 ساعات
طلاب جامعيون عراقيون لـ
طلاب جامعيون عراقيون لـ"العهد": سيد شهداء الأمّة قدوة للأحرار في العالم
خاص العهد منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة