خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي ضابط صهيوني رفيع المستوى يزور مصر لـ"دفع مراحل" اتفاق وقف النار في غزة 

فلسطين

وفد قيادي من حماس يلتقي وزيرَي الخارجية والمخابرات التركيّين في الدوحة
فلسطين

وفد قيادي من حماس يلتقي وزيرَي الخارجية والمخابرات التركيّين في الدوحة

2025-10-21 22:34
28

التقى وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية - حماس، برئاسة رئيس المجلس القيادي للحركة؛ محمد درويش، وزير الخارجية التركية؛ هاكان فيدان ووزير المخابرات التركية؛ الدكتور إبراهيم قالن، الثلاثاء 21 تشرين الأول/أكتوبر 2025 في العاصمة القطرية الدوحة. 

واستعرض درويش، خلال اللقاء، مجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسُبُل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، مؤكدًا أنّ "الاحتلال "الإسرائيلي" يتلكّأ في تنفيذ بنود الاتفاق من خلال خروقه المتكرّرة خلال الأيام الماضية، وعدم التزامه بفتح معبر رفح أمام سفر المرضى والمصابين، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

كما جدّد درويش "التزام الحركة بالوقف التام لإطلاق النار رغم خروق العدو المتكرّرة"، مشدّدًا على "إصرار الحركة مع فصائل الشعب الفلسطيني على الحقوق الثابتة [للشعب الفلسطيني] في تقرير مصيره وحقه في دولة مستقلّة عاصمتها القدس الشريف، وضرورة توفير كل المتطلّبات الأساسية للبدء الفوري في عمليات الإيواء وإصلاح الطرق وتوفير المياه والمساعدات الغذائية، وصولًا إلى إعادة الإعمار الكامل لما دمّره العدوان في قطاع غزة". 

من جهته، أشار فيدان إلى "ضرورة إلزام "إسرائيل" بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية، والبدء الفوري بإعادة الإعمار". 

من ناحيته، تحدثّ قالن عن "الجهود التي تبذلها الجمهورية التركية لتثبيت وقف إطلاق النار، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة تركيا حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس غزة
إقرأ المزيد
المزيد
وفد قيادي من حماس يلتقي وزيرَي الخارجية والمخابرات التركيّين في الدوحة
وفد قيادي من حماس يلتقي وزيرَي الخارجية والمخابرات التركيّين في الدوحة
فلسطين منذ ساعة
رئيس حماس في غزّة: الحرب على غزّة انتهت وملتزمون بالاتفاق حتّى نهايته
رئيس حماس في غزّة: الحرب على غزّة انتهت وملتزمون بالاتفاق حتّى نهايته
فلسطين منذ 9 ساعات
الاحتلال يمنع إدخال 6 آلاف شاحنة مساعدات إلى غزة
الاحتلال يمنع إدخال 6 آلاف شاحنة مساعدات إلى غزة
فلسطين منذ 10 ساعات
الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 
الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 
فلسطين منذ 13 ساعة
مقالات مرتبطة
ضابط صهيوني رفيع المستوى يزور مصر لـ
ضابط صهيوني رفيع المستوى يزور مصر لـ"دفع مراحل" اتفاق وقف النار في غزة 
عين على العدو منذ ساعة
وفد قيادي من حماس يلتقي وزيرَي الخارجية والمخابرات التركيّين في الدوحة
وفد قيادي من حماس يلتقي وزيرَي الخارجية والمخابرات التركيّين في الدوحة
فلسطين منذ ساعة
رئيس حماس في غزّة: الحرب على غزّة انتهت وملتزمون بالاتفاق حتّى نهايته
رئيس حماس في غزّة: الحرب على غزّة انتهت وملتزمون بالاتفاق حتّى نهايته
فلسطين منذ 9 ساعات
بعد الترويج للتطبيع: إعلام الوصاية يفرض سيناريوهات التفاوض المباشر مع الاحتلال
بعد الترويج للتطبيع: إعلام الوصاية يفرض سيناريوهات التفاوض المباشر مع الاحتلال
نقاط على الحروف منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة