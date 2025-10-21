التقى وفد من قيادة حركة المقاومة الإسلامية - حماس، برئاسة رئيس المجلس القيادي للحركة؛ محمد درويش، وزير الخارجية التركية؛ هاكان فيدان ووزير المخابرات التركية؛ الدكتور إبراهيم قالن، الثلاثاء 21 تشرين الأول/أكتوبر 2025 في العاصمة القطرية الدوحة.

واستعرض درويش، خلال اللقاء، مجريات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسُبُل إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، مؤكدًا أنّ "الاحتلال "الإسرائيلي" يتلكّأ في تنفيذ بنود الاتفاق من خلال خروقه المتكرّرة خلال الأيام الماضية، وعدم التزامه بفتح معبر رفح أمام سفر المرضى والمصابين، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة".

كما جدّد درويش "التزام الحركة بالوقف التام لإطلاق النار رغم خروق العدو المتكرّرة"، مشدّدًا على "إصرار الحركة مع فصائل الشعب الفلسطيني على الحقوق الثابتة [للشعب الفلسطيني] في تقرير مصيره وحقه في دولة مستقلّة عاصمتها القدس الشريف، وضرورة توفير كل المتطلّبات الأساسية للبدء الفوري في عمليات الإيواء وإصلاح الطرق وتوفير المياه والمساعدات الغذائية، وصولًا إلى إعادة الإعمار الكامل لما دمّره العدوان في قطاع غزة".

من جهته، أشار فيدان إلى "ضرورة إلزام "إسرائيل" بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، واستئناف إدخال المساعدات الإنسانية، والبدء الفوري بإعادة الإعمار".

من ناحيته، تحدثّ قالن عن "الجهود التي تبذلها الجمهورية التركية لتثبيت وقف إطلاق النار، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

