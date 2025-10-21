خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي الهيئات النسائية في البقاع تُحيي ولادة السيدة زينب (ع) بأنشطة إيمانية وثقافية

عين على العدو

ضابط صهيوني رفيع المستوى يزور مصر لـ
عين على العدو

ضابط صهيوني رفيع المستوى يزور مصر لـ"دفع مراحل" اتفاق وقف النار في غزة 

2025-10-21 23:07
مصدر عسكري صهيوني: تَقدُّم في المفاوضات
30

كشف المحلّل العسكري في موقع "واللا" الصهيوني؛ أمير بوحبوط، عن أنّ "قائد الفيلق الشمالي (في جيش الاحتلال)؛ اللواء يكي دولف الذي عُيّن ممثّلًا رفيع المستوى في الآلية متعدّدة الجنسيات في قطاع غزة، زار اليوم مصر، في إطار الجهود الرامية إلى دفع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار".

ونقل بوحبوط عن مصدر عسكري صهيوني قوله إنّ "هناك تَقدُّمًا في المفاوضات".

وذكر الموقع أنّ "دولف قائد الفيلق الشمالي (479)، عُيّن بموجب قرار رئيس الأركان الفريق إيال زمير، ممثّلًا عسكريًا رفيع المستوى للجيش "الإسرائيلي" في الآلية الدولية الخاصة بإدارة وتنفيذ الاتفاق في القطاع".

وذكَر ضباط صهاينة رفيعو المستوى للموقع نفسه، أنّ "المباحثات حول تشكيل هذه الآلية بدأت بالفعل"، متوقّعين أنْ "يُتّخذ قريبًا قرار بشأن تركيبتها النهائية وسياسة عملها". 

وأضاف الضباط الصهاينة: "في المؤسّسة الأمنية يُقدّرون أنّ السياسة ستُحدَّد خلال المحادثات مع نائب الرئيس الأميركي الذي سيتلقّى عرضًا شاملًا عن التطوّرات الأخيرة في القطاع".

وعلى خلفية زيارة نائب الرئيس الأميركي؛ جي دي فانس إلى "إسرائيل" وتشكيل الآلية "الإسرائيلية" - الأميركية لإدارة الاتفاق في غزة، وصلت اليوم قوات من الجيش الأميركي لإجراء جولة أمنية على طول حدود قطاع غزة. ونقل "واللا" عن مصدر عسكري قوله: "الحديث يدور عن جولة دراسية للتعرّف على المنطقة وفهم الواقع الميداني، ولا يمكن تقديم تفاصيل إضافية".

ووفقًا للتقديرات، أُجريت الجولة تحضيرًا لزيارة دي فانس، وتمهيدًا لبدء المحادثات حول "المرحلة الثانية" من اتفاق وقف إطلاق النار؛ أيْ المرحلة التالية في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 

وقال "واللا": "في المؤسسة الأمنية (الصهيونية) يرون هذه الزيارة جزءًا من الجهود لصياغة السياسة الجديدة التي ستُطبّق في القطاع، ولضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع الأسبوع الماضي".

الكلمات المفتاحية
مصر غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي الحكومة الاسرائيلية
إقرأ المزيد
المزيد
ضابط صهيوني رفيع المستوى يزور مصر لـ
ضابط صهيوني رفيع المستوى يزور مصر لـ"دفع مراحل" اتفاق وقف النار في غزة 
عين على العدو منذ ساعة
بوخبوط يكشف عن فوضى في خدمة الاحتياط في جيش الاحتلال
بوخبوط يكشف عن فوضى في خدمة الاحتياط في جيش الاحتلال
عين على العدو منذ 9 ساعات
تغييرات عسكرية مصرية تُقلق العدو
تغييرات عسكرية مصرية تُقلق العدو
عين على العدو منذ 10 ساعات
شركة IDE
شركة IDE "الإسرائيلية" تقيم شراكات مع دول عربية وإسلامية
عين على العدو منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
ضابط صهيوني رفيع المستوى يزور مصر لـ
ضابط صهيوني رفيع المستوى يزور مصر لـ"دفع مراحل" اتفاق وقف النار في غزة 
عين على العدو منذ ساعة
وفد قيادي من حماس يلتقي وزيرَي الخارجية والمخابرات التركيّين في الدوحة
وفد قيادي من حماس يلتقي وزيرَي الخارجية والمخابرات التركيّين في الدوحة
فلسطين منذ ساعة
الشيخ قاسم: لبنان يستقر بكف يد
الشيخ قاسم: لبنان يستقر بكف يد "إسرائيل".. والمسؤولون ليسوا موظفين عند أميركا
لبنان منذ 5 ساعات
بعد الترويج للتطبيع: إعلام الوصاية يفرض سيناريوهات التفاوض المباشر مع الاحتلال
بعد الترويج للتطبيع: إعلام الوصاية يفرض سيناريوهات التفاوض المباشر مع الاحتلال
نقاط على الحروف منذ 9 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة