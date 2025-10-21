كشف المحلّل العسكري في موقع "واللا" الصهيوني؛ أمير بوحبوط، عن أنّ "قائد الفيلق الشمالي (في جيش الاحتلال)؛ اللواء يكي دولف الذي عُيّن ممثّلًا رفيع المستوى في الآلية متعدّدة الجنسيات في قطاع غزة، زار اليوم مصر، في إطار الجهود الرامية إلى دفع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار".

ونقل بوحبوط عن مصدر عسكري صهيوني قوله إنّ "هناك تَقدُّمًا في المفاوضات".

وذكر الموقع أنّ "دولف قائد الفيلق الشمالي (479)، عُيّن بموجب قرار رئيس الأركان الفريق إيال زمير، ممثّلًا عسكريًا رفيع المستوى للجيش "الإسرائيلي" في الآلية الدولية الخاصة بإدارة وتنفيذ الاتفاق في القطاع".

وذكَر ضباط صهاينة رفيعو المستوى للموقع نفسه، أنّ "المباحثات حول تشكيل هذه الآلية بدأت بالفعل"، متوقّعين أنْ "يُتّخذ قريبًا قرار بشأن تركيبتها النهائية وسياسة عملها".

وأضاف الضباط الصهاينة: "في المؤسّسة الأمنية يُقدّرون أنّ السياسة ستُحدَّد خلال المحادثات مع نائب الرئيس الأميركي الذي سيتلقّى عرضًا شاملًا عن التطوّرات الأخيرة في القطاع".

وعلى خلفية زيارة نائب الرئيس الأميركي؛ جي دي فانس إلى "إسرائيل" وتشكيل الآلية "الإسرائيلية" - الأميركية لإدارة الاتفاق في غزة، وصلت اليوم قوات من الجيش الأميركي لإجراء جولة أمنية على طول حدود قطاع غزة. ونقل "واللا" عن مصدر عسكري قوله: "الحديث يدور عن جولة دراسية للتعرّف على المنطقة وفهم الواقع الميداني، ولا يمكن تقديم تفاصيل إضافية".

ووفقًا للتقديرات، أُجريت الجولة تحضيرًا لزيارة دي فانس، وتمهيدًا لبدء المحادثات حول "المرحلة الثانية" من اتفاق وقف إطلاق النار؛ أيْ المرحلة التالية في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال "واللا": "في المؤسسة الأمنية (الصهيونية) يرون هذه الزيارة جزءًا من الجهود لصياغة السياسة الجديدة التي ستُطبّق في القطاع، ولضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع الأسبوع الماضي".

