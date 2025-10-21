خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

2025-10-21 23:11
43
بلال الموسوي - مراسل

103 مقالاً

في أجواء ذكرى ولادة السيدة زينب (ع)، وتلبيةً لدعوة الأمانة العامة للعتبة الحسينية - مركز الحوراء زينب (ع) في لبنان ووحدة العمل النسائي في حزب الله، نظّمت الهيئات النسائية في مختلف قطاعات منطقة البقاع سلسلة أنشطة إيمانية وثقافية تجسيدًا لمعاني الصبر والثبات التي حملتها سيرة العقيلة (ع).

فقد أُقيمت مسابقات في حفظ خطبة السيدة زينب (ع) في عدد من القطاعات، حيث نُظّمت في القطاع الثاني الشرقي مسابقة في مكتبة بلدة علي النهري، بمشاركة 21 أختًا من مختلف الفئات العمرية.

وفي القطاع الخامس الشمالي، احتضن مركز القطاع المسابقة بمشاركة 37 أختًا وَسْط تفاعل مميّز مع مضامين الخطبة الزينبية.

وفي القطاع السادس - الهرمل، جرت المسابقة في حسينية أبي الفضل العباس (ع) في الدورة الشمالية، بمشاركة 30 أختًا أظهرن مستوىً متقدّمًا من الحفظ والإتقان.

أمّا في القطاع السابع - الولاية، فأُقيمت المسابقة في شعبة الدورة الجنوبية بمشاركة 15 أختًا، وَسْط أجواء مفعمة بالولاء الزينبي.

كما نُظّمت المسابقة في مركز القطاع الثالث الغربي في بلدة شمسطار، بمشاركة 29 أختًا قدّمن أداءً مميّزًا.

من ناحية أخرى، استُكمل برنامج "تأهيل قرّاء عزاء" الذي يُقيمه معهد سيد الشهداء (ع) بالتعاون مع الهيئات النسائية في قطاع الهرمل، إذ أُقيمت ورشة تدريبية حول المقامات الصوتية والأطوار قدّمتها المدرّبة ثلوج شمص، بمشاركة 14 قارئة.

وفي سياقٍ آخر، قدّم وفد من الهيئات النسائية في منطقة البقاع برئاسة مسؤولة المنطقة؛ جميلة مصطفى، واجب العزاء بوفاة المسؤولة السابقة للهيئات في القطاع الثالث الغربي؛ الفقيدة المجاهدة ليلى الحاج حسن، وذلك في بلدة شمسطار، حيث أُقيم مجلس عزاء، استُذكِرت فيه سيرتها الزينبية وعطاؤها الرسالي، قَبْل أنْ يتوجّه الوفد إلى ضريحها لوضع إكليل من الورد وقراءة سورة الفاتحة عن روحها الطاهرة وأرواح الشهداء.
 

الكلمات المفتاحية
البقاع السيدة زينب الهيئات النسائية في حزب الله
