أقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي من منصبه، بعد معارضته للهجوم على قطر وكذلك المرحلة الثانية من الحرب في قطاع غزة.

وفي بيان نشره هنغبي، قال: "أبلغني رئيس الحكومة نتنياهو اليوم بنيّته تعيين رئيس جديد لمجلس الأمن القومي، وبناءً على ذلك ستنتهي اليوم ولايتي كمستشار للأمن القومي ورئيس لمجلس الأمن القومي"، مضيفًا "يجب التحقيق بشكل جذري في الفشل الذريع الذي وقع في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والذي أتحمّل جزءًا من مسؤوليته، لضمان استخلاص العبر والمساعدة في إعادة الثقة التي تزعزعت".



مقربون من نتنياهو قالوا إنّ "هنغبي سرّب معلومات ضد الأخير، كما أن زوجته، سارة نتنياهو أعربت عن عدم رضاها عن أدائه".

وبحسب القناة 12، اندلعت عدة خلافات بين هنغبي وبين نتنياهو ووزراء الحكومة خلال الحرب. من جملة الأمور، عارض هنغبي عملية "عربات غدعون ب"، ووقف الى جانب رؤساء المؤسسة الامنية في موضوع صفقة لأسرى، ودعا الى الامتناع عن مهاجمة قطر. كما انه لم ينضم الى رحلة رئيس الحكومة الى الولايات المتحدة في الشهر الماضي على خلفية التوتر بينهما.

صحيفة "معاريف" ذكرت أن هنغبي انحاز في الجدل الذي دار حول خطة عملية "عربات جدعون"، إذ أن المستوى السياسي دفع نحو احتلال مدينة غزة عبر دخول قوات الجيش" الإسرائيلي" إلى داخل المدينة تحت نيران كثيفة، ثم البدء بعملية تطهير لاحقة، غير أن رئيس الأركان إيال زمير عارض هذا التوجه وطرح خطة الجيش التي تضمّنت السيطرة على نقاط خانقة، وفرض حصار على مدينة غزة، وإخراج نحو 850 ألف فلسطيني منها.



وزراء اليمين المتطرف غضبوا وهاجموا رئيس الأركان، لكن المفاجأة كانت أن تساحي هنغبي هو من دعم موقف إيال زمير ومنحه الغطاء السياسي.



يُذكر أنّه بعد إقالة هنغبي، لم يتبق في مناصبهم سوى اثنين من كبار المسؤولين الذين شغلوا مناصبهم في 7 تشرين/أكتوبر، وهما رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

