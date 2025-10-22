خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي وزير الزراعة بحث مع وفد اللقاء الوطني للهيئات الزراعية شؤون القطاع وشجونه

عين على العدو

هيئة البث
عين على العدو

هيئة البث "الإسرائيلية": أميركا تتابع عن كثب كل تحرك في غزة

2025-10-22 10:54
48

نقلت هيئة البث "الإسرائيلية" "كان" عن مصادر "إسرائيلية" قولهم إنّ الولايات المتحدة تتابع عن كثب كل تحرك في غزة، وتشارك في القرار بشأن بعض الإجراءات، سواء بالموافقة أم المنع،  وذلك في مقر القيادة الخاصة المُنشأ حديثًا في "كريات غات"، ضمن إطار التنسيق الأمني المشترك.

وبحسب مسؤول "إسرائيلي" حضر في المقر: " "إسرائيل" أشبه بمحمية أميركية، إذ إن الأميركيين يراقبون كل ما يحدث في غزة، ويقومون بكل ما بوسعهم لمنع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك منعنا أحيانًا من تنفيذ بعض العمليات".

وأشارت هيئة البث "الإسرائيلية" إلى أن  نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس وصف، خلال زيارته إلى الكيان أمس الثلاثاء، الوضع بـ"الحساس"، مشيرًا إلى أنّه: "ما يزال هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به". وأضاف: "أسمع من يقول إن أي خرق لوقف إطلاق النار يعني نهاية الاتفاق، وهذا غير صحيح إطلاقًا".

كما شددّ دي فانس على التزام الولايات المتحدة بإعادة جثامين الأسرى القتلى، مؤكّدًا أنّ هذه القضية معقدة ولا يمكن حلها بين عشية وضحاها.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو أميركا
إقرأ المزيد
المزيد
استطلاع لـ
استطلاع لـ"معاريف": المعارضة تحافظ على قوتها والائتلاف يفقد ناخبين بوتيرة مقلقة
عين على العدو منذ 57 دقيقة
تحليل صهيوني: الفراغ يتّسع حول نتنياهو وتعيينات جديدة مرتقبة
تحليل صهيوني: الفراغ يتّسع حول نتنياهو وتعيينات جديدة مرتقبة
عين على العدو منذ ساعة
هيئة البث
هيئة البث "الإسرائيلية": أميركا تتابع عن كثب كل تحرك في غزة
عين على العدو منذ ساعة
"هآرتس" و"معاريف" تسخران من مدى تحكّم الأمريكيين بنتنياهو
عين على العدو منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
استطلاع لـ
استطلاع لـ"معاريف": المعارضة تحافظ على قوتها والائتلاف يفقد ناخبين بوتيرة مقلقة
عين على العدو منذ 57 دقيقة
تحليل صهيوني: الفراغ يتّسع حول نتنياهو وتعيينات جديدة مرتقبة
تحليل صهيوني: الفراغ يتّسع حول نتنياهو وتعيينات جديدة مرتقبة
عين على العدو منذ ساعة
الاحتلال يشنّ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة
الاحتلال يشنّ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة
فلسطين منذ ساعة
هيئة البث
هيئة البث "الإسرائيلية": أميركا تتابع عن كثب كل تحرك في غزة
عين على العدو منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة