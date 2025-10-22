نقلت هيئة البث "الإسرائيلية" "كان" عن مصادر "إسرائيلية" قولهم إنّ الولايات المتحدة تتابع عن كثب كل تحرك في غزة، وتشارك في القرار بشأن بعض الإجراءات، سواء بالموافقة أم المنع، وذلك في مقر القيادة الخاصة المُنشأ حديثًا في "كريات غات"، ضمن إطار التنسيق الأمني المشترك.

وبحسب مسؤول "إسرائيلي" حضر في المقر: " "إسرائيل" أشبه بمحمية أميركية، إذ إن الأميركيين يراقبون كل ما يحدث في غزة، ويقومون بكل ما بوسعهم لمنع انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك منعنا أحيانًا من تنفيذ بعض العمليات".

وأشارت هيئة البث "الإسرائيلية" إلى أن نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس وصف، خلال زيارته إلى الكيان أمس الثلاثاء، الوضع بـ"الحساس"، مشيرًا إلى أنّه: "ما يزال هناك كثير من العمل الذي يتعين القيام به". وأضاف: "أسمع من يقول إن أي خرق لوقف إطلاق النار يعني نهاية الاتفاق، وهذا غير صحيح إطلاقًا".

كما شددّ دي فانس على التزام الولايات المتحدة بإعادة جثامين الأسرى القتلى، مؤكّدًا أنّ هذه القضية معقدة ولا يمكن حلها بين عشية وضحاها.

