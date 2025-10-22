خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
فلسطين

الاحتلال يشنّ حملة مداهمات واعتقالات في الضفة المحتلة
2025-10-22 11:34
33

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء (22 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، حملة مداهمات واعتقالات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.
 
في مدينة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 16 مواطنًا، بينهم طفل. وداهمت عدة أحياء، وفتشت منازل المواطنين. كما اعتدت القوات بالضرب المبرح على عدد من المعتقلين ونكلت بهم، خلال مداهمة منازلهم.
 
ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبعض بلداتها ومخيماتها، وأغلقت عدة طرق رئيسة وفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.
 
أما في مدينة نابلس، فقد اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من المدينة ومخيم بلاطة. وفي سياق متصل، اقتحمت بلدة تقوع وقرية الجبعة في محافظة بيت لحم، وداهمت منزلين وفتشتهما.

كذلك، داهمت القوات منزلًا في قرية الجبعة جنوب غربي بيت لحم، وفتشته. وفي مدينة البيرة، اعتقل الاحتلال مواطنًا من حي أم الشرايط في المدينة.

فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني الضفة الغربية
