أکد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق، وتعزيز مستوى التعاون العسكري والسياسي والاقتصادي للحفاظ على الأمن في المنطقة.

كما أكد اللواء موسوي، خلال استقباله مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الإيراني والعراقي، وقال إن الأخّوة والتعاطف بين الشعبين أهم مخاوف الأميركيين؛ ولقد أدرك الأعداء جيدًا آثار وبركات هذه العلاقة.

وأشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة إلى المخطط الأميركي لاحتلال العراق، وأضاف: "لو لم تشنّ اعتداءات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأخيرة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لربما لم تكن نوايا الولايات المتحدة للسيطرة على الأجواء والأراضی العراقية واضحة للجميع". وشدد اللواء موسوي ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين البلدين.

من جانبه؛ أكد الأعرجي، خلال اللقاء، أنه لا يمكن لأحد المساس بالعلاقات الخاصة والعميقة بين الشعبين الإيراني والعراقي. وقال: "في الحرب "الإسرائيلية" ضد إيران التي استمرت 12 يومًا، والتي استشهد فيها عدد من القادة العسكريين والعلماء والأبرياء، بخلاف ما توقعه العدو، وقف الشعب الإيراني بتضامن ووحدة إلى جانب القوات المسلحة والحكومة ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد أظهر هذا التضامن عظمة الشعب الإيراني".

وأكد مستشار الأمن القومي العراقي ضرورة تعزيز التعاون العسكري والسياسي والاقتصادي للحفاظ على الأمن في المنطقة، کما أكد موقف الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق بشأن أهمية أمن إيران، قائلاً: "نحن ملتزمون بتنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية". وأضاف الأعرجي: "لا يجوز لأي دولة استخدام الأراضي العراقية للمساس بأمن دول الجوار، وخاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

من جانبه أكد وزير داخلية حكومة إقليم كردستان العراق، والذي حضر الاجتماع، عزم الحكومة هذه لمواصلة تنفيذ الاتفاقية الأمنية بين البلدين، بما في ذلك نزع سلاح الجماعات المسلحة المناهضة للجمهورية الإسلامية في شمال العراق، لافتًا إلى أنَّ أراضي إقليم كردستان لن تكون منطلقًا ومکانًا لاتخاذ إجراءات ضد إيران.

