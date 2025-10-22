خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
بوتين أشرف شخصيًا على تدريبات القوات النووية الاستراتيجية
2025-10-22 14:53
أعلن الكرملين أن روسيا أجرت تدريبًا واسع النطاق للقوات النووية الاستراتيجية تحت الإشراف الشخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين شمل صنوفها البرية والبحرية والجوية، وأُنجزت جميع مهامه بنجاح.

وأفاد الكرملين أن التدريب تضمّن إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، من بينها صاروخ من طراز "يارس" أُطلق من قاعدة بليسيتسك الفضائية واستهدف ميدان كورا للصواريخ في كامتشاتكا، إضافة إلى إطلاق صاروخ باليستي من طراز "سينيفا" من الطراد النووي "باريانسك" في بحر بارنتس.

كما شاركت في التمرين طائرات استراتيجية من طراز Tu-95MC، التي أطلقت صواريخ كروز جوية، في حين قدّم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، تقريرًا مباشرًا لبوتين حول سير التدريب.

وأكد الكرملين أن جميع مهام التدريب أنجزت بنجاح، مشيرًا إلى أن التمرين هدف أيضًا إلى اختبار جاهزية أنظمة القيادة والسيطرة العسكرية، تحت مراقبة مركز التحكم في الدفاع الوطني الروسي.
 

