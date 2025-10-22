خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
برشلونة وباريس سان جرمان وأرسنال تتألق في ليلة أهداف تاريخية في دوري الأبطال
برشلونة وباريس سان جرمان وأرسنال تتألق في ليلة أهداف تاريخية في دوري الأبطال

2025-10-22 17:00
شهدت الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مساء الثلاثاء 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، مواصلة باريس سان جرمان، وإنتر ميلان، وأرسنال، انطلاقتها المثالية بتحقيق العلامة الكاملة في المجموعة الموحدة، حيث سجلت تسعة لقاءات حصيلة تهديفية مرتفعة بلغت 43 هدفًا.

وسطّر باريس سان جرمان انتصارًا كاسحًا خارج الديار على باير ليفركوزن الألماني بنتيجة 7-2. وبدوره، تمكن إنتر ميلان من التفوق على سان جيلواز البلجيكي برباعية نظيفة. أما أرسنال الإنكليزي، فقد أحرز فوزًا كبيرًا على أتلتيكو مدريد الإسباني بأربعة أهداف دون رد.

ولم يكن برشلونة أقل توهجًا، إذ أحرز فوزًا عريضًا بنتيجة 6-1 على أولمبياكوس الذي لعب منقوص العدد معظم الشوط الثاني. واستعاد مانشستر سيتي الإنجليزي توازنه بالفوز 2-0 على فياريال الإسباني، بينما قلب أيندهوفن الهولندي الطاولة على نابولي الإيطالي لينهي المواجهة بسداسية مقابل هدفين للضيوف.

وفي بقية النتائج، تفوق نيوكاسل على بنفيكا 3-0. كما عاد بوروسيا دورتموند بفوز ثمين على كوبنهاغن 4-2، فيما انتهت مواجهة كايرات الكازاخستاني وبافوس القبرصي دون أهداف.

أوروبا كرة القدم برشلونة
