أحيا حزب الله الذكرى السنوية لشهداء بلدة لبايا؛ شهداء معركة "أُولي البأس"، في احتفالٍ تكريميٍّ حاشدٍ أقيم في حسينية البلدة، وسط حضورٍ شعبيٍّ ووجدانيٍّ كبير، عَبّر عن عمق الوفاء لدماءٍ روت الأرض عزةً وكرامة.

حضر الاحتفال مسؤول حزب الله في البقاع الغربي؛ هشام حسن، ولفيفٌ من العلماء، ورئيس بلدية لبايا؛ المهندس سالم مصطفى، وفعاليات بلدية واختيارية، إلى جانب عوائل الشهداء وحشد من أبناء البلدة الذين جاؤوا تأكيدًا على التمسك بخط المقاومة ونهجها.

استُهلت المناسبة بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم، تلاها مجلس عزاء ألقاه الشيخ حسين نجدي الذي تناول في كلمته معاني الشهادة؛ بوصفها أسمى مراتب الإيمان والبذل، مؤكدًا أن دماء الشهداء تبقى مشاعل نور تهدي إلى طريق المقاومة وتحمي الأجيال من الذلّ والتبعية.

وتخللت المناسبة فقرة من اللطميات قدّمها الرادود محمد عبد الله، أضْفَت أجواءً وجدانيةً مفعمةً بالحزن والفخر، استعاد خلالها الحاضرون سِيَر الأبطال الذين صنعوا بدمائهم تاريخًا من البطولة والثبات.

