رجّحت وكالة "بلومبرغ"، في تقرير لها، الأربعاء (22 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، أن يوافق زعماء الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الـ 19 على روسيا، في قمتهم المقرّرة غدًا الخميس، بعد أن سحبت سلوفاكيا اعتراضاتها.

وقال وزير الشؤون الأوروبية الأيرلندي؛ توماس بيرن، في مقابلة مع "بلومبرغ": "أعتقد أننا سنحقق ذلك، فمن المهم جدًا أن يواصل الاتحاد الأوروبي استخدام نفوذه ضدّ روسيا لمساعدة شعب أوكرانيا".

وتهدف حزمة العقوبات، إلى حرمان موسكو من عائدات الطاقة بشكل أكبر، والضغط على الرئيس فلاديمير بوتين للدخول في مفاوضات.

كما تحظر الحزمة استيراد الغاز الطبيعي المسال من روسيا، اعتبارًا من كانون الثاني/يناير 2027؛ أي قبل عام من الموعد المخطّط له في البداية، وتستهدف البنوك الروسية، والمؤسسات المقرضة في آسيا الوسطى، والعديد من منصات تداول العملات المشفرة.

لكنّ العقوبات تعطلت سابقًا، لعدة أسابيع، بسبب قيام النمسا والمجر وسلوفاكيا بعرقلتها، حيث كانت النمسا تريد حزمة من الإجراءات لرفع التجميد عن الأصول المرتبطة بالقطب الروسي، أوليج ديريباسكا، للمساعدة على تعويض بنك رايفايزن الدولي، عن العقوبات التي دفعها في روسيا.

وفي نهاية الأمر، تخلت البلاد عن هذا الطلب بعد أن حصلت على القليل من الدعم.

ويُذكر أنه بعد أن يوقع زعماء الاتحاد الأوروبي على الاتفاق، يوم الخميس، سيمنح وزراء الحكومات الدول الموافقة الرسمية في اجتماع مستقبلي.

