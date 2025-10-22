أكّدت محكمة العدل الدولية، في بيان الأربعاء (22 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، أنّ "إسرائيل" لم تثبت أنّ قطاعًا كبيرًا من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أعضاء في حركة حماس.

وطالبت محكمة العدل الاحتلال "الإسرائيلي" بتسهيل برامج المساعدات الأممية، ومنها برامج "الأونروا" في غزّة.

كما شدّدت المحكمة على وجوب أن تضمن "إسرائيل" الاحتياجات الأساسية لسكان قطاع غزّة، وأن تمتنع عن استخدام التجويع سلاح حرب في القطاع.

وكانت منشآت الأمم المتحدة في قطاع غزّة، وخاصة تلك المتصلة بـ"الأونروا"، قد تعرَّضت إلى تدمير واسع، من جراء حرب الإبادة الجماعية "الإسرائيلية"، كما قضى العديد من موظفيها بقصف "إسرائيلي".

