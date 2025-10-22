أفاد مسؤول في البيت الأبيض، الأربعاء (22 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهتم بلقاء نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مرجّحًا عقد لقاء يجمعهما في ماليزيا في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأعلنت البرازيل، في وقت سابق من هذا الشهر، أنّ الرئيسين سيجتمعان بعد مكالمة فيديو ودية جمعتهما، مما "يعزّز احتمالات تحسّن العلاقات الثنائية التي تمرّ بأسوأ مراحلها منذ عقود".

ويُذكر أنّ ترامب، وضمن الحرب التجارية، فرض رسومًا جمركية عالية على البرازيل، وتدخّل في الشؤون الداخلية للبلاد حينما طالب المحكمة العليا البرازيلية بإنهاء محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو؛ المتهم بمحاولة انقلاب عقب خسارته انتخابات 2022.

