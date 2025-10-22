خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عربي ودولي

البيت الأبيض: لقاء مُرتقب بين ترامب ولولا دا سيلفا في ماليزيا 
عربي ودولي

البيت الأبيض: لقاء مُرتقب بين ترامب ولولا دا سيلفا في ماليزيا 

2025-10-22 20:22
29

أفاد مسؤول في البيت الأبيض، الأربعاء (22 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، بأنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهتم بلقاء نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، مرجّحًا عقد لقاء يجمعهما في ماليزيا في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأعلنت البرازيل، في وقت سابق من هذا الشهر، أنّ الرئيسين سيجتمعان بعد مكالمة فيديو ودية جمعتهما، مما "يعزّز احتمالات تحسّن العلاقات الثنائية التي تمرّ بأسوأ مراحلها منذ عقود".

ويُذكر أنّ ترامب، وضمن الحرب التجارية، فرض رسومًا جمركية عالية على البرازيل، وتدخّل في الشؤون الداخلية للبلاد حينما طالب المحكمة العليا البرازيلية بإنهاء محاكمة الرئيس السابق جايير بولسونارو؛ المتهم بمحاولة انقلاب عقب خسارته انتخابات 2022.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب البرازيل لولا دا سيلفا
مشاركة