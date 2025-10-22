أقام حزب الله في بلدة قليا احتفالًا تكريميًّا إحياءً لذكرى شهدائها في حسينية البلدة، بحضور الشيخ فؤاد حنجول، ومسؤول حزب الله في البقاع الغربي؛ هشام حسن، ولفيف من العلماء، والفعاليات البلدية والاختيارية، إلى جانب عوائل الشهداء وحشدٍ من أبناء البلدة، حضروا وفاءً لتضحيات أبنائهم الأبرار.

في كلمته بالمناسبة، أكّد الشيخ فؤاد حنجول أنّ "أعداءنا يريدون لنا أن نصبح عبيدًا لإسرائيل، وهذا أمرٌ مستحيل"، مشدّدًا على أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها يقفون اليوم عاجزين عن تحقيق أهدافهم رغم ما يمتلكونه من قوّة وإعلام؛ "لأنهم اصطدموا في لبنان بصخرةٍ اسمها الشيعة، صخرة راسخة لا يمكن تجاوزها".

وأضاف: "نحن لا نُصلَح على طريقتهم ولا نُكسَر، ومن أراد أن يذهب فليذهب، أمّا نحن فباقون على نهج العزّة والكرامة والمقاومة، متمسّكون بثوابتنا التي صاغها شهداؤنا بدمائهم الطاهرة."

واختُتم الاحتفال بمجلس عزاء عن أرواح الشهداء تلاه الشيخ يوسف الأجرودي، وسط أجواءٍ من الفخر والإجلال لتضحياتهم، حيث أكّد الحاضرون أنّ دماء الشهداء ستبقى منارةً تهدي الأجيال وتحصّن الوطن في وجه كل معتدٍ وطامع، وأنّ الوفاء لهم هو استمرار في طريق المقاومة والصمود.

الكلمات المفتاحية