أكد رئيس "تيار الكرامة"؛ النائب فيصل كرامي أن لبنان يتعرض لـ"اعتداءات متواصلة واغتيالات متكرّرة"، معتبرًا أن "البلد يعيش شكلًا من أشكال الاحتلال، فيما القرارات الدولية المتعلّقة بسيادته لم يُنفذ منها شيء".

كلام كرامي جاء خلال لقاء جمعه بعدد من الإعلاميين والمثقفين وفعاليات مدينة طرابلس، في حفل تكريم المهندس طارق الكيلاني، حيث أطلق سلسلة مواقف سياسية تناول فيها الأوضاع الداخلية والإقليمية، مشيرًا إلى أن لبنان يمر بمرحلة دقيقة تتطلب "وعيًا وطنيًا ومسؤولية جماعية".

وشدد كرامي على رفضه "القاطع لأي تنازل عن الأرض أو مفاوضات مباشرة مع العدوّ الإسرائيلي"، مؤكدًا أن "حصر السلاح يجب أن يكون في إطار رؤية وطنية تحمي لبنان من العدوان وتحفظ حقه في الدفاع عن أرضه".

وأوضح أن "تيار الكرامة" يقف ضدّ أي مشروع يسعى إلى فرض أمر واقع جديد أو يجعل من لبنان "أرضًا غير قابلة للعيش"، داعيًا إلى عودة لبنان إلى "حضنه العربي الحقيقي"، وأن تتّخذ الدولة قرارات جدية لمواجهة "التهديدات المتصاعدة".

وتوقّف كرامي عند تصريح رئيس الحكومة نواف سلام بشأن تأجيل المساعدات الدولية للبنان، معتبرًا أن "هذا التأجيل مرتبط بملف سحب السلاح، وهو أمر مرفوض"، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني هو الجهة الشرعية التي تتابع ما يجري في جنوب الليطاني، وهناك "تعاون جدي على الأرض في هذا الإطار".

ودعا الحكومة إلى التركيز على قضايا الناس اليومية، ومحاربة الفساد، والاهتمام بملفات الإعمار، مطالبًا المجتمع الدولي بـ"الضغط من أجل دعم لبنان واستعادة عافيته".

وختم كرامي بالقول إن "أولويات الدول الكبرى لا تشمل لبنان اليوم، فالاهتمام الدولي يتركّز على تثبيت وقف إطلاق النار".

الكلمات المفتاحية