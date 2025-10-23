انطلقت، صباح اليوم الخميس من معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، حافلات تقلّ أعدادًا إضافية من النازحين السوريين، في إطار المرحلة السادسة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة الطوعية والمنظمة إلى بلدهم.

هذا؛ وقد تولّى الأمن العام اللبناني الإشراف على عملية الانطلاق التي تمت في معرض رشيد كرامي الدولي إلى معبر مركز العريضة الحدودي، بمشاركة منظمات دولية وإنسانية، وذلك استكمالاً للمراحل السابقة التي شملت مناطق عدة في لبنان. وأشرف على حملة الانطلاق العقيد عازار الشامي رئيس دائرة الامن العام في الشمال والعقيد طلال حمدان رئيس مركز طرابلس الإقليمي والرائد وسام الدهيبي من شعبة الامن القومي، والنقيب علاء الشامي رئيس شعبة التحقيق والاستقصاء في دائرة لبنان الشمالي.



مصادر في الأمن العام اللبناني أكدت لموقع "العهد" الإخباري أن جميع الإجراءات اللوجستية والإدارية اكتملت، وتشمل إعفاء العائدين من الرسوم ومخالفات الإقامة المتراكمة عن السنوات الماضية، في خطوة تهدف إلى تسهيل العودة وتخفيف الأعباء عن النازحين.

في المقابل، أعرب عدد من النازحين المغادرين عن ارتياحهم للإجراءات التنظيمية التي قام بها الأمن العام اللبناني، مؤكدين أن العملية جرت بسلاسة وبتعاون كامل من الأجهزة اللبنانية، وموجهين الشكر إلى لبنان على حسن الضيافة والرعاية التي استمرت لأكثر من عشر سنوات.

