خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي الصحف الإيرانية: التناقضات الأميركية تتعمّق من الداخل إلى غرب آسيا

لبنان

المرحلة السادسة من خطة عودة النازحين السوريين متواصلة
لبنان

المرحلة السادسة من خطة عودة النازحين السوريين متواصلة

2025-10-23 09:40
10

انطلقت، صباح اليوم الخميس من معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، حافلات تقلّ أعدادًا إضافية من النازحين السوريين، في إطار المرحلة السادسة من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة الطوعية والمنظمة إلى بلدهم.

هذا؛ وقد تولّى الأمن العام اللبناني الإشراف على عملية الانطلاق التي تمت في معرض رشيد كرامي الدولي إلى معبر مركز العريضة الحدودي، بمشاركة منظمات دولية وإنسانية، وذلك استكمالاً للمراحل السابقة التي شملت مناطق عدة في لبنان. وأشرف على حملة الانطلاق العقيد عازار الشامي رئيس دائرة الامن العام في الشمال والعقيد طلال حمدان رئيس مركز طرابلس الإقليمي والرائد وسام الدهيبي من شعبة الامن القومي، والنقيب علاء الشامي رئيس شعبة التحقيق والاستقصاء في دائرة لبنان الشمالي.
 
مصادر في الأمن العام اللبناني أكدت لموقع "العهد" الإخباري أن جميع الإجراءات اللوجستية والإدارية اكتملت، وتشمل إعفاء العائدين من الرسوم ومخالفات الإقامة المتراكمة عن السنوات الماضية، في خطوة تهدف إلى تسهيل العودة وتخفيف الأعباء عن النازحين.

في المقابل، أعرب عدد من النازحين المغادرين عن ارتياحهم للإجراءات التنظيمية التي قام بها الأمن العام اللبناني، مؤكدين أن العملية جرت بسلاسة وبتعاون كامل من الأجهزة اللبنانية، وموجهين الشكر إلى لبنان على حسن الضيافة والرعاية التي استمرت لأكثر من عشر سنوات.

الكلمات المفتاحية
النازحون السوريون طرابلس والشمال
إقرأ المزيد
المزيد
المرحلة السادسة من خطة عودة النازحين السوريين متواصلة
المرحلة السادسة من خطة عودة النازحين السوريين متواصلة
لبنان منذ 8 دقائق
"أسرانا الرسالة الإعلامية ومسؤولية الدولة".. ندوة لدعم الأسرى في سجون العدوّ الصهيوني
لبنان منذ 10 ساعات
كرامي: لبنان تحت احتلال فعلي والقرارات الدولية لم تُنفذ ولا تنازل عن الأرض أو السلاح
كرامي: لبنان تحت احتلال فعلي والقرارات الدولية لم تُنفذ ولا تنازل عن الأرض أو السلاح
لبنان منذ 11 ساعة
الموسوي: المقاومة هي الحل الوحيد لمواجهة العدوّ الصهيوني
الموسوي: المقاومة هي الحل الوحيد لمواجهة العدوّ الصهيوني
لبنان منذ 11 ساعة
مقالات مرتبطة
المرحلة السادسة من خطة عودة النازحين السوريين متواصلة
المرحلة السادسة من خطة عودة النازحين السوريين متواصلة
لبنان منذ 8 دقائق
"وتعاونوا" تواصل تقديم الحصص الغذائية في المنية والكورة.. وإدانات لقرار إغلاق حسابها
لبنان منذ 5 أيام
تحيّة طرابلسيّة للمقاومة في غزّة ولبنان .. معكم حتى التحرير الكامل
تحيّة طرابلسيّة للمقاومة في غزّة ولبنان .. معكم حتى التحرير الكامل
خاص العهد 2025-10-13
الشمال يجدّد العهد للمقاومة باستقبال حاشد لوفد حزب الله
الشمال يجدّد العهد للمقاومة باستقبال حاشد لوفد حزب الله
لبنان 2025-10-10
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة