يدخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة أسبوعه الثالث، وسط تواصل الخروقات "الإسرائيلية" التي أسفرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، في مختلف مناطق القطاع.

وذكرت وزارة الصحة في غزّة أنّ 88 فلسطينيًا استشهدوا، وأُصيب 315 آخرون برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي" منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إضافة إلى انتشال 436 جثمانًا لشهداء من تحت الأنقاض وفي الشوارع.

وفي المناطق القريبة من "الخط الأصفر"، والذي يواصل فيه الجيش "الإسرائيلي" تثبيته بعلامات وكتل إسمنتية على طول الحدود الشرقية والشمالية والجنوبية للقطاع، تُسمع أصوات إطلاق الرصاص وسقوط القذائف المدفعية التي تطلقها الآليات العسكرية المتوغلة في عمق الأراضي الفلسطينية.

كما استشهد فلسطيني في حيّ التفاح شرقي مدينة غزّة، واعتُقل آخر، فيما أُعلن استشهاد فلسطيني متأثرًا بجراحه جراء استهداف "إسرائيلي" للمخيم الجديد شمالي مخيم النصيرات، في الأحد الماضي.

وصباح اليوم الخميس (23 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، سقطت قذيفة مدفعية على حيّ الشجاعية شرقي غزّة، وأطلق جيش العدو النار على منازل المواطنين في المنطقة ذاتها، كما قصفت المدفعية أطراف بلدة بني سهيلا شمالي خان يونس جنوب القطاع. في السياق ذاته، سلّم جيش العدو جثامين 30 مواطنًا فُقدت آثارهم في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ليرتفع عدد الجثامين التي سلّمت إلى 195 جثمانًا، عُرف أسماء 58 منها.

ووفقًا لوزارة الصحة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" على غزّة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 68.234 شهيدًا و170.373 مصابًا.

الكلمات المفتاحية