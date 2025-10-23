خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
حزب الله أحيا الذكرى السنوية لشهداء المقاومة في بيروت
حزب الله أحيا الذكرى السنوية لشهداء المقاومة في بيروت

2025-10-23 11:02
تخليدًا لدمائهم الطاهرة وإحياء لذكراهم العطرة، ولمناسبة الذكرى السنوية لاستشهادهم، أقام حزب الله احتفالًا تكريميًا لشهداء المقاومة الإسلامية في منطقة بيروت، والذين استشهدوا خلال شهر تشرين الأول، وذلك في مجمع الإمام الرضا (ع) في حي السلم، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات العلمائية والثقافية والاجتماعية والبلدية والاختيارية، عوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.

افتتح الاحتفال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، بعدها، تلا فضيلة الشيخ طلال المسمار السيرة الحسينية العطرة عن أرواح كل الشهداء.

