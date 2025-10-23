تخليدًا لدمائهم الطاهرة وإحياء لذكراهم العطرة، ولمناسبة الذكرى السنوية لاستشهادهم، أقام حزب الله احتفالًا تكريميًا لشهداء المقاومة الإسلامية في منطقة بيروت، والذين استشهدوا خلال شهر تشرين الأول، وذلك في مجمع الإمام الرضا (ع) في حي السلم، بحضور عدد من العلماء والفعاليات والشخصيات العلمائية والثقافية والاجتماعية والبلدية والاختيارية، عوائل الشهداء، وجمع من الأهالي.

افتتح الاحتفال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، بعدها، تلا فضيلة الشيخ طلال المسمار السيرة الحسينية العطرة عن أرواح كل الشهداء.

