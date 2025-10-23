خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إعلام العدو يتحدّث عن مخطّط جديد لإدارة قطاع غزة
إعلام العدو يتحدّث عن مخطّط جديد لإدارة قطاع غزة

2025-10-23 11:58
27

كشف مراسل الشؤون العربية في قناة i24NEWS باروخ يديد، تفاصيل حول ما يُسمّى "المنتدى التكنوقراطي لمستقبل غزة" الذي يتبلور هذه الأيام، مشيرًا الى أن مؤسّسيه هم مجموعة من الشخصيات وأصحاب المهن الحرة في القطاع، إلى جانب رئيس بلدية غزة.

بحسب يديد، بعث المنتدى المذكور رسالة إلى البيت الأبيض. وأشار الى أن مصر تدفع قدمًا بلجنة الدعم لغزة تحت رعاية السلطة الفلسطينية، التي بدورها ترغب في تعيين وزير خاص بها كرئيس الحكومة القادم في غزة. 

كما نقل عن مصادر أن "مصر تنظر بإيجابية إلى إقامة المنتدى، لكنها وحدها ستضع قائمة لجنة الدعم لإدارة غزة".

وادّعى أن حماس تعمل على إقامة إدارة مهنية خاصة بها في القطاع، والولايات المتحدة تدفع في إطار خطة الرئيس دونالد ترامب، نحو إنشاء مجلس سلام برئاسة طوني بلير.

الكيان الصهيوني قطاع غزة
