التقى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون الرئيس الجديد للجنة الإشراف على وقف الأعمال الحربية "الميكانيزم" الجنرال جوزيف كليرفيلد.

وأمام كليرفيلد، قال الرئيس عون إن لبنان يعلّق آمالًا كبيرة على عمل اللجنة للمساعدة في إعادة الاستقرار إلى الجنوب، ومنع الاعتداءات "الإسرائيلية" غير المقبولة، والضغط على "إسرائيل" للانسحاب من الأراضي التي تحتلّها.

وأشار الى أن "لبنان ملتزم بتطبيق جميع التدابير الأمنية التي اتخذتها قيادة الجيش، ولا أحد من أبناء الجنوب خصوصًا، ولبنان عمومًا، يريد العودة إلى حالة الحرب".

بدوره، أوضح كليرفيلد أن اجتماعات لجنة "الميكانيزم" ستُصبح دورية، بهدف العمل على تثبيت وقف الأعمال العدائية في الجنوب.

رئبس لجنة "الميكانيزم" حطّ في عين التينة أيضًا حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري.

