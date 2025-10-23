أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنّ الاتحاد الأوروبي اعتمد الحزمة الـ19 من العقوبات ضد روسيا.

وأشارت كالاس إلى أنّ الحزمة الـ19 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا تُقيّد تحركات الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد الأوروبي.

وتستهدف الحزمة الجديدة مصارف روسية ومنصات تداول العملات المشفرة وشركات في الهند والصين.

