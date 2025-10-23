خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عربي ودولي

ماذا شملت الحزمة الـ19 من العقوبات الأوروبية على روسيا؟
عربي ودولي

ماذا شملت الحزمة الـ19 من العقوبات الأوروبية على روسيا؟

2025-10-23 14:03
الاتحاد الأوروبي يعتمد الحزمة الـ19 من العقوبات ضد روسيا والتي تشمل مصارف ومنصات رقمية وشركات آسيوية
57

أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنّ الاتحاد الأوروبي اعتمد الحزمة الـ19 من العقوبات ضد روسيا.

وأشارت كالاس إلى أنّ الحزمة الـ19 من العقوبات الأوروبية ضد روسيا تُقيّد تحركات الدبلوماسيين الروس داخل الاتحاد الأوروبي.

وتستهدف الحزمة الجديدة مصارف روسية ومنصات تداول العملات المشفرة وشركات في الهند والصين.

