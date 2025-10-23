يتواصل مسلسل الاعتداءات "الاسرائيلية" اليومية على الأراضي اللبنانية، بموازاة الخرق المستمرّ للأجواء وتحليق للمسيّرات فوق العاصمة وبيروت وضواحيتها وعدد كبير من القرى الجنوبية وصولًا الى سهل البقاع ومناطق البقاع الغربي وراشيا وقمم جبل الشيخ.

وقد شنّ طيران العدو سلسة غارات عنيفة على جرود السلسلة الشرقية محلة الشعرا والغربية في البقاع.

كما طالت الغارات جرود شمسطار ومنطقتي السلوقي وجنتا.

الغارات تتسبّبت باندلاع الحرائق في أحراج السنديان في سفوح جرود بلدة شمسطار.

كذلك سُجّلت إصابات طفيفة جراء تطاير الزجاج في ثانوية شمسطار ومحيطها نتيجة الغارات "الإسرائيلية".

