أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الخميس (23 تشرين الأول/أكتوبر 2025)، أن الجيش الفنزويلي يمتلك 5 آلاف منظومة صواريخ أرض - جو من طراز "إيغلا - إس" الروسية في مواقع رئيسية، مع الاستعداد لنشر المشغلين في جميع أنحاء البلاد لضمان صواريخ دفاع جوي منيعة.

وقال مادورو خلال فعالية بثها التلفزيون الرسمي "VTV" الفنزويلية: "جميع العسكريين في العالم يعرفون قوة منظومة "إيغلا - إس". فنزويلا لديها أكثر من 5 آلاف صاروخ في مواقع دفاع جوي رئيسية لضمان السلام والاستقرار وطمأنينة شعبنا. أكثر من 5 آلاف. من فهم فهم".

وأشار إلى أن "آلاف المشغلين المدربين" يمكنهم احتلال مواقع مناسبة للدفاع الجوي في جميع أنحاء فنزويلا، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، لضمان أن تكون البلاد منيعة.

وأضاف: "الوطن يجب أن يكون منيعًا، ولا يتعدى أحد على فنزويلا، لأننا نحن لا نتعدى على أحد".

