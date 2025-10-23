خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
القمة المصرية الأوروبية تدعو إلى تنفيذ خطة ترامب لوقف الحرب في غزّة
القمة المصرية الأوروبية تدعو إلى تنفيذ خطة ترامب لوقف الحرب في غزّة

2025-10-23 14:16
اختتمت القمة المصرية الأوروبية أعمالها في بروكسل، مؤكدة في بيانها الختامي الالتزام بتنفيذ الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في قطاع غزّة وتأمين المساعدات الإنسانية للسكان المتضررين.

ودعت القمة جميع الأطراف إلى مواصلة الجهود لتنفيذ الخطة الأميركية لوقف الحرب، مشدّدة على أهمية تسريع وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق واستعادة الخدمات الأساسية في القطاع، لا سيما في المجال الصحي.

كما أكدت القمة ضرورة تحقيق سلام دائم قائم على حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن الدولي، مع رفض أي محاولات للضم أو التهجير القسري للفلسطينيين.

وأعربت القمة عن دعمها للسلطة الفلسطينية وبرنامجها الإصلاحي، داعية إلى توحيد غزّة والضفّة الغربية تحت سلطة واحدة، ومجددة الالتزام بإعادة إعمار قطاع غزّة من خلال المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه مصر عقب تثبيت وقف إطلاق النار.

فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني مصر غزة أوروبا
