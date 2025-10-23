أقامت هيئة التعليم العالي في التعبئة التربوية في حزب الله ندوة علمية تحت عنوان "المقاومة والهوية الوطنية في فكر ومنهج سماحة السيد الشهيد حسن نصرالله (قده)"، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة.

الندوة التي أقيمت في مبنى عمادة المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية -سن الفيل مقابل فندق الحبتور، حضرها حشد من الأكاديميين والمثقفين والتربويين ومن أساتذة وطلاب الجامعات اللبنانية والخاصة.

