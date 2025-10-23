خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
بالصور| ندوة "المقاومة والهوية الوطنية في فكر ومنهج سيد شهداء الأمة" 

2025-10-23 15:55
أقامت هيئة التعليم العالي في التعبئة التربوية في حزب الله ندوة علمية تحت عنوان "المقاومة والهوية الوطنية في فكر ومنهج سماحة السيد الشهيد حسن نصرالله (قده)"، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد سيد شهداء الأمة.

الندوة التي أقيمت في مبنى عمادة المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية -سن الفيل مقابل فندق الحبتور، حضرها حشد من الأكاديميين والمثقفين والتربويين ومن أساتذة وطلاب الجامعات اللبنانية والخاصة.

حزب الله الجامعة اللبنانية السيد حسن نصر الله التعبئة التربوية في حزب الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد
