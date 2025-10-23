أقامت هيئة التعليم العالي في التعبئة التربوية في حزب الله، الخميس 23 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ندوة علمية تحت عنوان: "المقاومة والهوية الوطنية في فكر ومنهج سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله (قده)"، والتي تخللها 3 محاور أدارها الدكتور علي ناصر الدين.

في المحور الأول، تحدث الكاتب والباحث والأستاذ الجامعي والمدير السابق لمعهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية، الدكتور محسن صالح، حيث أشار إلى أنّ "كل الرؤساء اللبنانيين والقيادات العربية لم تستطع أن تضبط الانتماء لينسجم مع المواطنة من أجل أن تكون الدولة محميّة من الفتن والفساد والضعف".

وأوضح صالح أنّ "الدول العربية ضعيفة لأنها لا تنتمي، والدول العربية ليست قوية لأنها لا توظف إمكانيات شعبها من أجل الوصول إلى القوة التي تواجه بها، ولأنها لا تستند إلى الشعب في حكمها وقيادتها، فهي مرهونة للخارج، ولذلك لا يمكن أن تنتظر منها سياسات تستطيع أن تنفع في عملية التحرر والتحرير والانتماء والهوية".

وقال: "نحن نفتّش عن الاتنماء، وقد أوجده سماحة السيد حسن نصر الله"، موضحًا أنّ "المقاومة هي مقاومة وطنية، ولكنها ليست محصورة في قتال "إسرائيل" من أجل لبنان، لأنّ ("إسرائيل") لا تحتل لبنان فقط، بل تحتل فلسطين والقدس والمقدّسات".

وذكر الدكتور صالح، أنّ "المقاومة في لبنان باب من أبواب الجهاد لتحرير القدس والمقدسات والأمة، وهذا هو الانتماء".

وأضاف: "في عام 2000، العملاء اعتدوا على الناس وقتلوا وجعلوا الناس تشعر بالرعب والخوف بتحريض من المخابرات الصهيونية، لكن أتت المقاومة عام 2000 كي تكون أكثر تحضرًا من الفرنسيين الذين قتلوا في يوم واحد 10 آلاف عميل فرنسي للنازية".

وشدّد الدكتور صالح، على أنّ "المقاومة قدمت عناصر القوة الانتمائية والهوية لكي تتجاوز كل الضيق الذي حكم الوطن العربي منذ التقسيم".

وأشار إلى أنّ "لبنان، هذه الدولة الصغيرة بمساحتها أصبحت كبرى، وهذا ما صنعه القائد العظيم (سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله)"، موضحًا أنّ التضحيات في الجنوب "هي التي أعادت أرضًا عربية بالكامل بفعل المقاومة"، مشيرًا إلى أنّ "بفعل القوة والمقاومة أُلحقت أوّل هزيمة تاريخية بالعدو الصهيوني المتغطرس".

وشرح الدكتور صالح بأنّ "المقاومة استطاعت أن تجمع كل الفئات حول هدف وطني واحد، وهو هدف التحرير لتوحيد الشعور بالوطن"، متسائلًا في ختام كلمته: "ألم يكن سماحة السيد نصر الله هو من أسس لفلسفة اجتماعية وسياسية في هذه المنطقة؟".

