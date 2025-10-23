خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

تعديلات في مجلس بلدية طرابلس بعد قبول طعون انتخابية
لبنان

تعديلات في مجلس بلدية طرابلس بعد قبول طعون انتخابية

2025-10-23 18:33
أدت الطعون المقدمة من عدد من المرشحين الخاسرين في انتخابات بلدية طرابلس من لائحة "نسيج"، إلى تعديل في نتائج المجلس البلدي، بعد أن قبل مجلس شورى الدولة عددًا منها.

وبحسب القرار، خسر كل من عمار كبارة وجلال الست عضويتهما في المجلس، فيما فاز بدلًا عنهما محمود سليمان ورنا العلي من أبناء الطائفة الإسلامية العلوية، ليصبح في المجلس ثلاثة أعضاء علويين بينهم سيّدة، في خطوة تعزز مبدأ التنوع والتمثيل داخل المجلس البلدي.

وأوضحت مصادر لموقع العهد الاخباري، أنّ قرار مجلس شورى الدولة يسري لمدة خمسة أيام من تاريخ صدوره، وفي حال عدم الطعن به مجددًا تصبح النتائج الجديدة نهائية وملزمة.

وأشارت معلومات موقع العهد الاخباري، إلى أنّ عددًا من المرشحين الخاسرين يدرسون تقديم طعون إضافية ضمن المهلة القانونية، ما يبقي المشهد البلدي في طرابلس مفتوحًا على تطورات جديدة قبل تثبيت التشكيلة النهائية للمجلس.

لبنان طرابلس الانتخابات البلدية والاختيارية 2025
