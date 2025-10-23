خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

الهيئة الصحية الإسلامية تنفذ سلسلة أنشطة توعوية وصحية في البقاع
لبنان

الهيئة الصحية الإسلامية تنفذ سلسلة أنشطة توعوية وصحية في البقاع

2025-10-23 18:47
40

نفذت المراكز الصحية التابعة للهيئة الصحية الإسلامية في البقاع، في عدد من البلدات، أنشطة متنوعة استهدفت فئات مختلفة من المجتمع، وذلك في إطار تعزيز الوعي الصحي والنفسي.

في بلدة النبي شيت، نظّم مركز النبي شيت الصحي جلسة دعم وتفريغ نفسي لأمهات الشهداء في قاعة الاتحاد، بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، تخللتها فقرات ترفيهية وتكريمية، واختتمت بتقديم هدايا رمزية، تقديرًا لتضحيات الأمهات، بإشراف معالجة نفسية وبالتعاون مع المشرفة الصحية.

وفي بلدة الكرك، أقام المركز الصحي ستة أنشطة توعوية من حقيبة "السلامة العامة في المدارس"، بمشاركة 264 تلميذًا وتلميذة من الصف الثالث الأساسي، تضمنت فقرات تفاعلية هادفة لتعزيز مفاهيم الوقاية والصحة العامة في البيئة المدرسية.

أمّا في بلدة القصر، فأطلق المركز الصحي حملة "أكتوبر الوردي- افحصي وطمنينا" للتوعية حول سرطان الثدي، تضمنت محاضرات تثقيفية، توزيع منشورات إرشادية، وإتاحة خدمات استشارية بإشراف قابلة قانونية لمدة أربعة أيام، مع إمكانية حجز مواعيد للفحص والتصوير الصوتي عند الحاجة، وذلك ضمن حملة الكشف المبكر عن سرطاني الثدي وعنق الرحم المستمرة حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2025.

تأتي هذه الأنشطة ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة الصحية الإسلامية- مديرية البقاع لتعزيز الثقافة الصحية والوقاية المجتمعية في مختلف المناطق.

الكلمات المفتاحية
الهيئة الصحية الإسلامية الصحة البقاع
