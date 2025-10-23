خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
لبنان

إحياء ذكرى الشهيدَين علي الضيقة ومرتضى عياش في حزين وبعلبك
لبنان

إحياء ذكرى الشهيدَين علي الضيقة ومرتضى عياش في حزين وبعلبك

2025-10-23 19:05
38

أقيمت في بلدتَي حزين وبعلبك، مجالس عزاء لإحياء الذكرى السنوية لاستشهاد المجاهدَين علي يوسف الضيقة ومرتضى عباس عياش، اللَذين ارتقيا في ساحات الجهاد على طريق القدس.

في بلدة حزين، نظّمت شعبة حزب الله مجلس عزاء حسيني عن روح الشهيد علي يوسف الضيقة، بحضور مسؤول القطاع الثامن، وفعاليات بلدية واختيارية واجتماعية، وعدد من علماء الدين والأهالي.

وتخلّل المجلس تلاوة قرآنية ومجلس عزاء حسيني ألقاه الشيخ بلال طبيخ، واختُتم بقراءة الفاتحة عن روح الشهيد وأرواح شهداء المقاومة الإسلامية.

وفي مدينة بعلبك، أقيمت مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد المجاهد مرتضى عباس عياش، في جنة الشهداء، بمشاركة فعاليات حزبية واجتماعية وعلمائية، إلى جانب عائلة الشهيد ورفاقه ومحبيه، حيث استُهل الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها مجلس عزاء حسيني بصوت الشيخ حسن شريف.

وأكد الحاضرون أنّ دماء الشهداء ستبقى مشاعل نور تضيء درب الكرامة، مجددين العهد على مواصلة طريق المقاومة حتى تحقيق الأهداف التي ضحّى من أجلها الشهداء الأبرار.

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله بعلبك
