قال وزير المالية الصهيوني بتسلئيل سموتريتش، الخميس 23 تشرين الأول/أكتوبر 2025، إنه "إذا قالت لنا السعودية: تطبيع مقابل دولة فلسطينية، الجواب لا شكرًا، فليواصلوا ركوب الجمال في صحراء السعودية".

وجاء كلام سموتريتش خلال مشاركته في مؤتمر معهد "تسيمت" وصحيفة "مكور ريشون"، قبل أن يعتذر في وقت لاحق عن التصريح.

وادّعى الوزير الصهيوني في المؤتمر بأنّ ""السيادة" هي نقطة الاختبار الحقيقية بالنسبة لـ"إسرائيل""، وذلك في سياق حديثه عن إمكانية التطبيع مع السعودية، مضيفًا: "نحن سنواصل التقدّم ببناء الاقتصاد والمجتمع و"الدولة"، وبكل الإنجازات "العظيمة" التي نعرف كيف نحققها"، وفق تعبيره.

وزعم بأنّ ""إسرائيل هي "دولة إسرائيل" ضمن جميع حدودها، ولن تُقام أبدًا دولة فلسطينية".

رئيس المعارضة الصهيونية يائير لابيد ردّ على تصريحات سموتريتش، وكتب في منصة "إكس" باللغة العربية: "لأصدقائنا في المملكة العربية السعودية وفي الشرق الأوسط، سموتريتش لا يمثل "دولة إسرائيل"".

وفي المقابل، علّق رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان قائلًا: "بدلًا من السعي إلى التطبيع مع السعودية، يختار ائتلاف نتنياهو وسموتريتش التحالف مع حماس وقطر في غزة. المقاطعة المفروضة على السعوديين هي بمثابة جائزة لحماس، وستساعدها في الحفاظ على حكمها في القطاع، تمامًا كما يريد سموتريتش".

وبعد ردود الفعل على كلمته، كتب سموتريتش عبر حسابه على "تليغرام": "تصريحي بشأن السعودية لم يكن موفقًا على الإطلاق، وأنا آسف للإساءة التي تسبّب بها. ومع ذلك، وفي الوقت نفسه، أتوقّع من السعوديين عدم المساس بنا، وألّا ينكروا التراث والتقاليد وحقوق "الشعب اليهودي" في مناطقه التاريخية"، في الضفة الغربية، وأن "يقيموا معنا سلامًا حقيقيًا"، على حد قوله.

الكلمات المفتاحية