الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
الشيخ الخطيب: لتهتم الدولة بشؤون الناس الحياتية والأمنية قبل أيّ شيء 
الشيخ الخطيب: لتهتم الدولة بشؤون الناس الحياتية والأمنية قبل أيّ شيء 

2025-10-23 22:12
السفير السعودي زائرًا الشيخ الخطيب: لا خصومة للمملكة مع المكوّن الشيعي في لبنان وخارجه
أكّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، "ضرورة استعادة الناس ثقتهم بالدولة التي يُفترَض أنْ تهتم بشؤون الناس الحياتية والاجتماعية والأمنية قبل أيّ شيء آخر، وبعدها يمكن البحث في كل الشؤون الأخرى".

جاء كلام الشيخ الخطيب خلال استقباله السفير السعودي في لبنان وليد بخاري في مقر المجلس في الحازمية، حيث اتفقا على وجوب بذل أقصى الجهود لتحقيق الاستقرار ودور الدولة في ذلك. وقال الشيخ الخطيب: "لا يجوز أنْ يبقى ما يشعر به الناس بتجاهل الحكومة لهموم المهجّرين والنازحين"، مشدّدًا على أنّ "المكوّن الشيعي لم يكن في أي يوم من الأيام عامل تفريق أو انفصال، بل عامل وحدة وجمع".
 
من جهته، أكّد بخاري أنّ "لا خصومة للمملكة مع المكوّن الشيعي في لبنان ولا في الخارج"، مشددًا على "عدم استبعاد أيّ مكوّن لبناني في الدولة"، قائلًا: "هذه هي روحية اتفاق الطائف".

وخلال استقباله وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، طالب الشيخ الخطيب الحكومة بـ"الاهتمام بشؤون الناس واستعادة الدولة لثقة المواطنين، لا سيّما النازحين منهم"، مؤكّدًا أنّه "لا يجوز تغييب الإعمار عن الموازنة العامة".

من ناحيته، قال الحجار: "وحدتنا الوطنية هي دائمًا نقطة قوة لبنان في كل المحطات التي يمر بها البلد في هذه الظروف الاستثنائية والتي تمر بها المنطقة أيضًا، وطبعا هناك تحدّيات كبيرة داخل لبنان".

وفيما ذكَر أنّ "وزارة الداخلية تعمل بكل جهد وجدية على الإعداد للانتخابات النيابية في موعدها"، أشار الحجار إلى أنّ "هناك تفاصيل يجري العمل عليها بين وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية، وفي الوقت نفسه ما قد يصدر في أيّ وقت من الأوقات عن مجلس النواب من تعديلات تُعنَى بموضوع الانتخابات النيابية التي سنكون حاضرين لأخذها في عين الاعتبار وتنفيذها".

السعودية الشيخ علي الخطيب وليد البخاري المسلمون الشيعة
