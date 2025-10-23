خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي جورج عبد الله: لقاء في بيروت بمشاركة 80 ناشطًا فرنسيًّا لدعم تحرير الأسرى والمقاومة

4 شهداء بينهم مُسنّة جرّاء الغارات الصهيونية على البقاع والجنوب 
4 شهداء بينهم مُسنّة جرّاء الغارات الصهيونية على البقاع والجنوب 

2025-10-23 23:19
خرقت مُسيَّرات صهيونية الأجواء فوق قصر بعبدا أثناء انعقاد جلسة للحكومة.
29

واصل العدو الصهيوني اعتداءاته على لبنان واستهدافه مواطنيه في البقاع والجنوب، ممّا أدّى إلى استشهاد 4 مواطنين، أحدهم سيدة مسنّة استهدفتها غارة صهيونية، مساء الخميس 23 تشرين أول/أكتوبر 2025، خلال وجودها في غرفة زراعية في بلدة عربصاليم بإقليم التفاح.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة، في بيان، عن أنّ "غارة العدو "الإسرائيلي" على بلدة عربصاليم - قضاء النبطية أدّت إلى سقوط شهيدَين"، أحدهما هي السيدة المسنّة.

وأدّت الغارات التي شنّها العدو الصهيوني على السلسلتَيْن الشرقية والغربية في البقاع، ظهر اليوم، في حصيلة أولية، إلى ارتقاء شهيدَين: أحدهما في جنتا، والآخر في شمسطار، وفقًا لبيان صادر عن المركز نفسه.

في هذه الأثناء، خرقت مُسيَّرات صهيونية الأجواء اللبنانية فوق قصر بعبدا أثناء انعقاد جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون.

وألقت مُسيَّرة صهيونية قنبلة في سهل مرجعيون، غرب تلّة حمامص، ممّا سبّب اندلاع حريق، توجَّهت على إثره فرق "الدفاع المدني" من مركز القليعة إلى مكان الحريق بمؤازرة دورية من الجيش اللبناني للعمل على إخماد النيران.

وأطلق الجنود الصهاينة في نقطة جبل بلاط رشقات نارية في اتجاه وادي زبقين وشيحين.  

كما واصل الطيران المُسيَّر المعادي خرقه للأجواء فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية وعدد من المناطق اللبنانية.

وفي البقاع، تعرّضت مناطق في جرود الهرمل لغارات صهيونية، وذلك عقب شَنِّ الطيران الحربي للعدو، ظهر اليوم، سلسلة غارات عنيفة على جرود السلسلة الشرقية - محلة الشعرا والسلسلة الغربية. وقد طالت الغارات جرود بلدة شمسطار ومنطقتَي السلوقي وجنتا، وسبّبت اندلاع الحرائق في أحراج السنديان في سفوح جرود البلدة، فيما سُجّلت إصابات طفيفة نتيجة تَطايُر الزجاج في "ثانوية شمسطار" ومحيطها جرّاء الغارات الصهيونية.

الكلمات المفتاحية
الحكومة اللبنانية الاعتداءات الصهيونية على لبنان البقاع الجنوب
