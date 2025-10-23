أعلنت كوريا الشمالية، الخميس 23 تشرين أول/أكتوبر 2025، عن نجاحها في اختبار منظومة أسلحة متطوّرة جديدة تشمل مقذوفات تفوق سرعتها سرعة الصوت، في خطوة وصفتها بأنّها "جزء من برنامج دفاعي استراتيجي يهدف إلى تعزيز" قدراتها الردعية في مواجهة "الأعداء".

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، في بيان، إنّ "مقذوفَين فرط صوتيَّيْن تم إطلاقهما، أمس الأربعاء، من منطقة قريبة من العاصمة بيونغ يانغ، وتمكّنا من إصابة هدف محدَّد في شمال شرق البلاد بدقّة عالية".

وأكدت الوكالة أنّ "هذه التجربة تأتي في إطار الجهود المستمرّة لتطوير صواريخ فرط صوتية قادرة على المناورة والإفلات من أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدّمة"، في إشارة منها إلى مساعي كوريا الشمالية لتجاوز قدرات الاعتراض التي تمتلكها كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

ولم تذكر الوكالة ما إذا كان زعيم البلاد، كيم جونغ أون، قد حضر عملية الإطلاق أو أشرف عليها بشكل مباشر.

في المقابل، قال الجيش الكوري الجنوبي، في بيان، إنّ "كوريا الشمالية أطلقت ما بدت أنّها صواريخ باليستية قصيرة المدى من محيط العاصمة بيونغ يانغ في اتجاه بحر الشرق (بحر اليابان)"، مشيرًا إلى أنّ "عمليات الرصد والتحليل جارية بالتعاون مع الحلفاء لتحديد طبيعة المقذوفات ومسارها الدقيق".

وأتى هذا التطوّر قبل أسبوع واحد من انعقاد اجتماع رئيسي لزعماء دول آسيا والمحيط الهادي في كوريا الجنوبية، وفي وقت تتزايد فيه التوترات الإقليمية على خلفية الزيارة المرتقَبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة.

