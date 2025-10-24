Your browser does not support the video tag.

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لشهيد الأمة سماحة السيد حسن نصر الله (قده)، نظّمت هيئة التعليم العالي في التعبئة التربوية ندوة علمية تحت عنوان: "المقاومة والهوية الوطنية في فكر ومنهج سماحة السيد الشهيد حسن نصر الله (قده)"، وذلك يوم الخميس 23 تشرين الأول/أكتوبر 2025، في مبنى عمادة المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية – سن الفيل، مقابل فندق الحبتور، في قاعة الأنشطة الأكاديمية – الطابق الأول.

حضر الندوة عدد من الأكاديميين والباحثين والأساتذة الجامعيين وطلاب الدراسات العليا، إلى جانب فعاليات تربوية وثقافية مهتمة بالفكر المقاوم، حيث تناولت الندوة ثلاثة محاور رئيسية أدارها الدكتور علي ناصر الدين (أستاذ محاضر في كلية الآداب).

في المحور الأول الذي حمل عنوان "المقاومة كل متكامل في بناء الهوية الوطنية"، تحدّث الدكتور محسن صالح (كاتب وباحث وأستاذ جامعي، مدير سابق لجامعة المعارف ومدير سابق لمعهد العلوم الاجتماعية) بكلمة أكاديمية تناول فيها دور المقاومة في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني.

أما المحور الثاني فجاء بعنوان "المقاومة كضمانة للسيادة وللاستقلال الوطني"، قدّمه الدكتور كلود عطية (كاتب وباحث وأستاذ محاضر في الجامعة اللبنانية، ومدير سابق لمعهد العلوم الاجتماعية – الفرع الثالث)، فتناول فيه موقع المقاومة في حماية لبنان وسيادته، ودورها في ترسيخ الاستقلال الوطني كقيمة فكرية وسياسية واجتماعية.

واختُتمت الندوة بـ المحور الثالث بعنوان "المقاومة كبعد حضاري وإنساني في الهوية الوطنية"، حيث قدّم الشيخ الدكتور عبد القادر ترنني (كاتب وباحث وأستاذ محاضر في كلية الآداب في الجامعة اللبنانية، وعضو مؤسس في أكثر من جمعية فكرية وعلمية وصاحب مؤلفات معرفية متنوعة) عرضًا موسّعًا حول البعد الإنساني للمقاومة في فكر السيد الشهيد ودورها في صياغة مشروع حضاري جامع للأمة.

الكلمات المفتاحية