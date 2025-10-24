تتعرض مدن ومخيمات وقرى الضفة لاقتحامات "إسرائيلية"، بشكل يومي، تتخللها عادة مواجهات ودهم منازل وتحقيقات ميدانية واعتقالات.

وفي هذا السياق، اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنون فجر الجمعة (24 تشرين الأول 2025)، عددًا من مدن الضفة ومخيماتها وعلى رأسها مخيم بلاطة شرقي نابلس، تخللها تنكيلٌ بالشبان وإحراقٌ لمركبات المواطنين وممتلكاتهم واعتقالات.

وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة، وسط انتشار واسع في عدة حارات وإطلاق الرصاص وقنابل الصوت.

كما شنّت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء أمس الخميس، حملة اقتحامات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها مداهمات لعدة منازل وإطلاق قنابل مضيئة واعتقال شابين.

واقتحمت قوات الاحتلال وسط مدينة جنين، واعتقلت شابًا، كما داهمت منزلًا في بلدة ميثلون جنوب شرق جنين، وبلدة قباطية جنوبًا.

أمّا في نابلس، فقد اقتحمت قوات "إسرائيلية" مخيمي عسكر وبلاطة، وانتشرت في أزقتهما، كما اقتحمت بلدة النصارية شرق المدينة، دون التبليغ عن اعتقالات.

كذلك اقتحمت قوة من جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة. وأفاد شهود عيان، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت حزما، وسط إطلاق لقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.

وأكدت مصادر فلسطينية، أن جنود الاحتلال أوقفوا عددًا من الشبان خلال الاقتحام، وقاموا بتفتيشهم والتنكيل بهم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي طولكرم، اعتقل الاحتلال شابًا خلال اقتحام قواته منطقة الواد ببلدة ارتاح بطولكرم، فيما أطلق الجيش قنابل إنارة في أجواء مخيم نور شمس شرق المدينة.

وفي بيت لحم، اقتحم الجيش "الإسرائيلي" بلدتي الخضر وبيت فجار وجابت آلياته شوارعهما دون التبليغ عن اعتقالات.

كما اقتحمت قوات "إسرائيلية" مخيم الفارعة في طوباس، وداهمت حارة السرحان في المخيم دون التبليغ عن اعتقالات.

وأقدم مستوطنون على إحراق مركبات المواطنين خلال الهجوم على منطقة التل في بلدة دير دبوان شرق مدينة رام الله.

الكلمات المفتاحية