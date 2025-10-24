يواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بينما أفادت مصادر فلسطينية بأنه سمع دوي انفجارات عنيفة فجر اليوم الجمعة (24 تشرين الأول 2025) في المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وقالت المصادر "إن الانفجارات ناجمة عن قيام الجيش "الإسرائيلي" بتفجير منازل الفلسطينيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة".

كما حلقت مسيّرات "إسرائيلية" على ارتفاعات منخفضة في سماء مدينة غزة.

ودوت انفجارات في رفح، حيث أفاد شهود عيان بأن الجيش "الإسرائيلي" فجّر منازل في المناطق الشرقية من المحافظة.

وأطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" نيرانها في بحر مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكان الاحتلال قد استهدف فلسطينيًا قرب المركز الثقافي ببلدة بني سهيلا شرق خان يونس ما أدى لاستشهاده على الفور، فيما استشهد مواطن آخر متأثرًا بجراحه.

وحسب التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، فقد وصل إلى مستشفيات القطاع 14 شهيدًا (منهم شهيد واحد باستهداف مباشر و13 في عمليات انتشال) إضافة إلى إصابتين خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 68280 شهيدًا، و170375 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 تشرين الأول 2025)، استشهد 89 فلسطينيًا وأصيب 317، بينما انتشل 449 جثمانًا لفلسطينيين من أماكن مختلفة من القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة أنه تم اضافة 32 شهيدًا لتراكمي عدد الشهداء من الجثامين التي تم التعرف عليها.

