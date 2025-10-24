خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
عربي ودولي

عربي ودولي

بقائي يدين الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان: لمحاكمة الكيان الصهيوني

2025-10-24 11:11
34

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ​إسماعيل بقائي​، عن إدانته بشدّة "الاعتداءات الجوّيّة التي شنّها الكيان الصّهيوني على مناطق في الجنوب والبقاع في ​لبنان​ أمس"، مؤكدًا أنها "جريمة إرهابيّة".

وقدّم تعازيه لأسر الشهداء والشعب اللبناني، مشددًا على "ضرورة محاكمة الكيان الصهيوني ومعاقبته على جرائمه".

وأشار إلى أنّ "استمرار جرائم الكيان الصّهيوني دون محاسبة، هو نتيجة للدّعم الأميركي المطلَق له".

ورأى بقائي أنّ "الاعتداءات المتكرّرة للكيان الصّهيوني على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وانتهاكاته المستمرّة لاتفاقيّات وقف إطلاق النّار، دليل واضح على طبيعته الإرهابيّة وسعيه للهيمنة"، مذكّرًا بـ"مسؤوليّة ​المجتمع الدولي​ ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في التصدّي لتجاوزات الكيان الصّهيوني وجرائمه".

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني إيران
