أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ​إسماعيل بقائي​، عن إدانته بشدّة "الاعتداءات الجوّيّة التي شنّها الكيان الصّهيوني على مناطق في الجنوب والبقاع في ​لبنان​ أمس"، مؤكدًا أنها "جريمة إرهابيّة".

وقدّم تعازيه لأسر الشهداء والشعب اللبناني، مشددًا على "ضرورة محاكمة الكيان الصهيوني ومعاقبته على جرائمه".

وأشار إلى أنّ "استمرار جرائم الكيان الصّهيوني دون محاسبة، هو نتيجة للدّعم الأميركي المطلَق له".

ورأى بقائي أنّ "الاعتداءات المتكرّرة للكيان الصّهيوني على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وانتهاكاته المستمرّة لاتفاقيّات وقف إطلاق النّار، دليل واضح على طبيعته الإرهابيّة وسعيه للهيمنة"، مذكّرًا بـ"مسؤوليّة ​المجتمع الدولي​ ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في التصدّي لتجاوزات الكيان الصّهيوني وجرائمه".

