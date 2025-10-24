خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي محلّات "سوق الزاوية" تعيد فتح أبوابها .. من أقدم أسواق غزة الشعبيّة

لبنان

وفد أممي يجول في المخيمات الفلسطينية في بيروت
لبنان

وفد أممي يجول في المخيمات الفلسطينية في بيروت

2025-10-24 11:36
المناضل عبد الله يشدد على أنه لن يولد من يدوس على دماء الشهداء
78

زار وفد أممي مؤلف من نحو 80 شخصًا من أوروبا، ومعظمهم فرنسيون، كانوا قد وقفوا إلى جانب المناضل المحرر جورج عبد الله عندما كان معتقلًا في السجون الفرنسية لسنوات طويلة، بيروت، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الإبادة، ومع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني، وقد عبّر الوفد عن هذا التضامن من خلال زيارة ميدانية.

البداية للوفد كانت من مخيم شاتيلا، عند ضريح شهداء المجزرة عام 1982، حيث وقف المشاركون يحملون الأعلام الفلسطينية والرايات، ثم وضعوا إكليلًا من الزهر.

وكانت كلمات أبرزها للمناضل عبد الله وصف فيها من يطالبون بنزع سلاح المقاومة بالغربان، وشدد على أن عهد المقاومة الإسلامية والوطنية أن لا تسلّم سلاحها في أيّ ظرفٍ كان لأن أحدًا لا يسلم سلاحه للجلّاد، وأضاف: "لن يولد من يدوس على دماء الشهداء من الفلسطينيين والمقاومين".

بدوره، لفت معاون مسؤول الملف الفلسطيني في حزب الله عطالله حمود إلى أن هدف الزيارة هو توجيه تحية لأبناء الشعب الفلسطيني وتحديدًا لشهداء مجزرة صبرا وشاتيلا.

أما رئيس بلدية الغبيري أحمد الخنسا، فقد رأى أن جريمتنا في لبنان وفلسطين أننا رفضنا الهوان، مشددًا على بقاء القضية الفلسطينية حيّة في النفوس.

مخيم برج البراجنة

كانت المحطة الثانية للوفد الأممي يرافقه المناضل عبد الله في روضة القسام في مخيم برج البراجنة، وكانت كلمة للقيادي في الجبهة الشعبية مازن دسوقي اعتبر فيها أن شهادة السيد الأسمى ورفاقه خير دليل على أن حزب الله قدّم أغلى ما يملك من أجل فلسطين، معاهدًا شهداء المقاومة الفلسطينية واللبنانية على مواصلة خطهم حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني، ثم كانت كلمة للمناضلة الفلسطينية سميرة صلاح باسم الاتحاد النسائي الفلسطيني قالت فيها: "إنّ أمة قدّمت قادتها شهداء لا يمكن أن تعرف الهزيمة".

الكلمات المفتاحية
لبنان المخيمات الفلسطينية في لبنان جورج ابراهيم عبد الله
إقرأ المزيد
المزيد
عربصاليم تشيّع الشهيدة الحاجة زينب حيدر وأجواء الحزن تخيّم على البلدة
عربصاليم تشيّع الشهيدة الحاجة زينب حيدر وأجواء الحزن تخيّم على البلدة
لبنان منذ 25 دقيقة
وفد أممي يجول في المخيمات الفلسطينية في بيروت
وفد أممي يجول في المخيمات الفلسطينية في بيروت
لبنان منذ ساعتين
"المقاومة والهوية الوطنية في فكر السيد نصر الله": رؤية تتجاوز الحدود والطوائف
لبنان منذ 13 ساعة
جورج عبد الله: لقاء في بيروت بمشاركة 80 ناشطًا فرنسيًّا لدعم تحرير الأسرى والمقاومة
جورج عبد الله: لقاء في بيروت بمشاركة 80 ناشطًا فرنسيًّا لدعم تحرير الأسرى والمقاومة
لبنان منذ 14 ساعة
مقالات مرتبطة
عربصاليم تشيّع الشهيدة الحاجة زينب حيدر وأجواء الحزن تخيّم على البلدة
عربصاليم تشيّع الشهيدة الحاجة زينب حيدر وأجواء الحزن تخيّم على البلدة
لبنان منذ 25 دقيقة
يوميات أولي البأس | 24 تشرين الأول 2024
يوميات أولي البأس | 24 تشرين الأول 2024
خاص العهد منذ ساعة
وفد أممي يجول في المخيمات الفلسطينية في بيروت
وفد أممي يجول في المخيمات الفلسطينية في بيروت
لبنان منذ ساعتين
بقائي يدين الاعتداءات
بقائي يدين الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان: لمحاكمة الكيان الصهيوني
عربي ودولي منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة