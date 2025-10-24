خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
محلّات "سوق الزاوية" تعيد فتح أبوابها .. من أقدم أسواق غزة الشعبيّة

2025-10-24 11:58
محمد الكحلوت - معد

صحافي فلسطيني من قطاع غزة

مصوّر ومعدّ لتقارير فيديو 

39 مقالاً

منذ خمسين عامًا يعمل الحاج موسى الثلاثيني في بيع الخضروات في سوق الزاوية بمدينة غزّة. وقد رفض الثلاثيني النزوح وظلّ صامدًا في المدينة، واليوم عاد لبيع الخضار في السوق وسط آمالٍ بعودة الحياة مجددًا.

ويُعتبر سوق الزاوية، الذي يقع بين شارعي عمر المختار والوحدة، من أقدم الأسواق الشعبية وسط المدينة.

ويمتاز السوق ببيع التوابل والخضروات وزيت الزيتون، ويرتاده جميع سكان القطاع، خاصة الموظفين، ويستمر البيع فيه حتى ساعات المساء.

غزة تراث قطاع غزة
