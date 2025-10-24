Your browser does not support the video tag.

منذ خمسين عامًا يعمل الحاج موسى الثلاثيني في بيع الخضروات في سوق الزاوية بمدينة غزّة. وقد رفض الثلاثيني النزوح وظلّ صامدًا في المدينة، واليوم عاد لبيع الخضار في السوق وسط آمالٍ بعودة الحياة مجددًا.

ويُعتبر سوق الزاوية، الذي يقع بين شارعي عمر المختار والوحدة، من أقدم الأسواق الشعبية وسط المدينة.

ويمتاز السوق ببيع التوابل والخضروات وزيت الزيتون، ويرتاده جميع سكان القطاع، خاصة الموظفين، ويستمر البيع فيه حتى ساعات المساء.

