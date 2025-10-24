أظهرت نتائج استطلاع صحيفة "معاريف" هذا الأسبوع أن ائتلاف بنيامين نتنياهو يضعف بخسارته مقعدين، ليهبط إلى 50 مقعدًا فقط.

الاستطلاع شمل مواقف الجمهور من اتفاق وقف إطلاق النار الهشّ مع حماس، إلى جانب القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على النشاط العسكري "الإسرائيلي" في القطاع، فيما أثارت العاصفة السياسية التي رافقت افتتاح الدورة الشتوية للكنيست اهتمامًا واسعًا لدى المستطلعة آراؤهم.

ورغم تراجع الائتلاف، لا تملك كتلة التغيير أغلبية 61 مقعدًا، إذ إن الأحزاب العربية زادت قوتها بمقعد واحد، بينما بلغ عدد مقاعد الكتلة بدون الأحزاب العربية 59 مقعدًا فقط.

ويُعزى تراجع كتلة الائتلاف بالأساس إلى هبوط حزب الصهيونية الدينية دون نسبة الحسم.

في كتلة التغيير برز هذا الأسبوع هبوط حاد لحزب "الاحتياطيين" بقيادة يوعاز هندل، الذي انخفض إلى ما دون نسبة الحسم، في حين تعززت مكانة حزب "هناك مستقبل" برئاسة يائير لابيد، وحزب "يشَر" برئاسة غادي آيزنكوت بشكل ملحوظ. أمّا حزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني غانتس فما زال هو الآخر دون نسبة الحسم، مما يزيد من ضياع الأصوات داخل كتلة التغيير.

كذلك أظهر الاستطلاع أيضًا أن أغلبية الصهاينة (64%) يؤيدون إقامة لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تُعيَّن من قبل رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت، بينما 22% يعارضون و14% لا رأي لهم في الموضوع.

وفي تقسيم المعسكرات السياسية، أغلبية ساحقة (88%) من ناخبي المعارضة يؤيدون تشكيل اللجنة. كذلك، بين من ينوون التصويت لأحزاب الائتلاف الحالية، هناك نسبة ملحوظة (33%) من المؤيدين مقابل 48% معارضين و19% بلا موقف محدد. أما بين من ينوون التصويت لحزب الليكود، فهناك نسبة أكبر من المؤيدين (43%) مقارنة بالمعارضين (39%).

وتُسجَّل أعلى نسبة معارضة لتشكيل لجنة تحقيق رسمية بين ناخبي الصهيونية الدينية (81% ضد، 19% مع) وعوتسما يهوديت (68% يعارضون، 27% يؤيدون).

الكلمات المفتاحية