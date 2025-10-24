قال اللواء في الاحتياط في الجيش "الاسرائيلي" يتسحاق بريك: "لم ينبع انتقادي خلال السنوات الماضية لوضع الجيش "الإسرائيلي" والاستعداد للحرب من تشاؤم، بل من معرفة ميدانية وقلق عميق. هدفي هو خلق واقع أمني أقوى لـ"الاسرائيليين" استنادًا إلى المبادئ التي أكدت عليها، بلورتُ رؤية شاملة لأمن "الدولة، وفقًا لهذه الرؤية، يجب أن نحقق ردعًا مطلقًا وأن نكون مستعدين لكل سيناريو. ولن يتحقق ذلك إلا عبر جيش برّي كبير، مؤهّل ومدرَّب، إلى جانب سلاح جو وسلاح بحر قويين، وجبهة داخلية محمية وجاهزة، ومستوى سياسي مسؤول".

وفي مقالة له نشرتها صحيفة "هآرتس"، أشار بريك الى أن "الجبهة الداخلية قد تتعرض لآلاف الصواريخ والقذائف في الحرب الإقليمية المقبلة، وعلينا أن نكون مستعدين لذلك: مطلوب التحصين الكامل، منظومات طوارئ ولوجستيات قوية ومنسقة، وضمان استمرارية تشغيل البنى التحتية الحيوية. يجب التأكّد من أن الشرطة وقيادة الجبهة الداخلية مدرَّبتان وماهرتان. عليها أن تكون جاهزة للتعامل مع تهديدات داخلية، بالتوازي مع معركة متعددة الساحات، وذلك لتحرير الجيش من مهامه الأساسية".

ورأى أنه "لا بدّ من إعادة الخدمات اللوجستية الحيوية إلى سيطرة الجيش "الإسرائيلي"، وتقليص الاعتماد على شركات مدنية"، وتابع "فقط بهذه الطريقة نستطيع ضمان التزويد والصيانة والإخلاء بصورة سليمة تحت النار وتحت أي ظرف. يجب أن ينعكس التحسّن التقني واللوجستي أيضًا في التنسيق العابر للأذرع: على القوات البرّية والقتالية الجوية والبحرية أن تعمل بتنسيق كامل، بحيث يكون سلاح الجو جاهزًا للردّ الدفاعي على تهديدات الصواريخ والطائرات المسيّرة إلى جانب قدراته الهجومية، وبالاستعانة بوسائل قتال جديدة مثل ليزر قوي وأنظمة دفاع جوي متعددة الفوهات وغيرها".

بحسب بريك، القوة البشرية المقاتلة والداعمة للقتال تمرّ اليوم بأكبر أزمة منذ قيام الجيش، سواء في الخدمة النظامية أو في الاحتياط. من جملة الأمور يجب العمل على الدفع نحو فرض تجنيد لكل "الاسرائيليين" للخدمة في الجيش.

وشدّد على أن "المستوى السياسي مُلزَم بوضع تصور أمني محدث يُستخدم بوصفه بوصلة لبناء القوة العسكرية وللاستعداد الاستراتيجي"، وأردف "على المستوى السياسي أن يتصرّف بمسؤولية وشفافية ورقابة مستمرة على الجاهزية العسكرية، وألا يكون "ختمًا مطاطيًا" للمستوى العسكري. تتجلّى هذه المسؤولية أيضًا في عمليات تعيين الضباط الكبار ورؤساء الأجهزة الأمنية. من المتوقع أن يقوم المستوى السياسي بعملية اختيار شفافة ومهنية لرؤساء الأركان والضباط الكبار، تستند إلى معايير موضوعية وأخلاقية، لا إلى اعتبارات سياسية أو شخصية".

بريك خلص الى أن تطبيق هذه الرؤية يمكن أن يقود إلى مؤسسة أمنية موثوقة، قادرة ومركّزة، تمنَح "أمانًا مدنيًا" حقيقيًا لـ"الاسرائيليين"، وتضمن أن يكون الجيش مستعدًا بشكل كامل وشامل لمواجهة التحديات الأمنية الكبرى المقبلة".

الكلمات المفتاحية