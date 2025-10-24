خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)

خاص العهد

خاص العهد

منابر العلم وساحات الجهاد .. المعلّمون الشهداء قدوة الأجيال

2025-10-24 13:32
11
بتول فياض - معد

صحافية لبنانية
مصوّرة ومعدّة لتقارير فيديو

25 مقالاً

يُشكّل الأساتذة الشهداء نموذجًا مضيئًا في تاريخ التربية والمقاومة، إذ جمعوا بين رسالة العلم التي تُخرّج الأجيال، ورسالة الجهاد التي تحمي الأرض والكرامة. كانوا روّادًا في الصفوف الدراسية وأبطالًا في ميادين الدفاع، فتركوا أثرًا خالدًا في نفوس الطلّاب والزملاء.

ومن بين هذه القامات المضيئة، يبرز اسم الشهيد الأستاذ حسين عواظة، مدير ثانوية عيترون الرسمية، الذي جسّد في مسيرته معنى المعلّم النموذجي. عُرف بإخلاصه في العمل التربوي وحرصه على تطوير المدرسة وتعزيز دورها التعليمي، وارتقى شهيدًا ليُضاف اسمه إلى كوكبة الأساتذة الذين قدّموا أرواحهم فداءً للأرض والكرامة.
 

الكلمات المفتاحية
شهداء المقاومة الإسلامية المعلمون العدوان الإسرائيلي على لبنان 2024
إقرأ المزيد
المزيد
منابر العلم وساحات الجهاد .. المعلّمون الشهداء قدوة الأجيال
منابر العلم وساحات الجهاد .. المعلّمون الشهداء قدوة الأجيال
خاص العهد منذ 13 دقيقة
يوميات أولي البأس | 24 تشرين الأول 2024
يوميات أولي البأس | 24 تشرين الأول 2024
خاص العهد منذ ساعة
"المقاومة والهوية الوطنية في فكر السيد نصر الله": رؤية تتجاوز الحدود والطوائف
خاص العهد منذ 13 ساعة
ما الجديد في مشهد العراق الانتخابي؟
ما الجديد في مشهد العراق الانتخابي؟
خاص العهد منذ يوم
مقالات مرتبطة
منابر العلم وساحات الجهاد .. المعلّمون الشهداء قدوة الأجيال
منابر العلم وساحات الجهاد .. المعلّمون الشهداء قدوة الأجيال
خاص العهد منذ 13 دقيقة
الناجية من مجزرة بعلبك نسيمة حمود تروي ماذا حصل في ذلك اليوم
الناجية من مجزرة بعلبك نسيمة حمود تروي ماذا حصل في ذلك اليوم
خاص العهد منذ يوم
حزب الله أحيا الذكرى السنوية لشهداء المقاومة في بيروت
حزب الله أحيا الذكرى السنوية لشهداء المقاومة في بيروت
لبنان منذ يوم
19 شهيدًا ارتقوا في مجزرة تفاحتا .. دقائق قليلة حوّلت البلدة إلى مأتمٍ كبير
19 شهيدًا ارتقوا في مجزرة تفاحتا .. دقائق قليلة حوّلت البلدة إلى مأتمٍ كبير
خاص العهد منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة