خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

الذكرى السنوية للسيدين الشهيدين (رضوان الله عليهما)
المقال التالي مادورو يدعو الطبقة العاملة في فنزويلا إلى الاستعداد للنفير العام

مقالات

هل يسقط اتفاق وقف إطلاق النار وينفجر الوضع بين لبنان و
مقالات

هل يسقط اتفاق وقف إطلاق النار وينفجر الوضع بين لبنان و"اسرائيل"؟

2025-10-24 13:47
131
شارل أبي نادر - كاتب

عميد متقاعد في الجيش اللبناني

172 مقالاً

يتابع العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته على لبنان بمستوى غير بعيد عما كان عليه قبل اتفاق نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) عام ٢٠٢٤. وفيما يستمر سقوط الشهداء والمصابين جراء هذه الاعتداءات التي تطال أغلب المناطق اللبنانية، شمال وجنوب الليطاني وصولًا الى اغلب مناطق البقاع وبشكل يومي، يبقى الفارق الوحيد عما قبل الاتفاق المذكور هو أن حزب الله ملتزم بوقف إطلاق النار، ولم يقم حتى الآن بتنفيذ أي إجراء يمكن ان يُعتبر تجاوزًا للاتفاق.

لناحية العدو "الإسرائيلي"، فهو  يدعي انه يهاجم  بنية تحتية عسكرية من جهة، ويدعي انه يهاجم مسؤولين وكوادر ومقاتلين  للحزب من جهة أخرى، متذرعًا بأنه يستهدف مناورة الحزب في إعادة تأهيل قوته وفي استعادة تنظيم وتجهيز قدراته واسلحته، وكل هذه الاعتداءات تجري تحت أعين اللجنة الخماسية لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ودون أن يتم اتخاذ إجراء عملي او شكلي يرتبط بدور ومهمات هذه اللجنة. 

عمليًا، حصل الاتفاق على وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحزب الله، خلال فترة المواجهة الشرسة التي كانت قائمة بين الطرفين، وقبل أن ينهزم أي طرف منهما، وفي وقت كانت فيه قدرات حزب الله ما زالت موجودة وبمستوى لا يمكن تحديده بدقة، نسبة لما كانت عليه قبل المواجهة المباشرة بين الطرفين. لا شك أن المقاومة ما زالت تملك مستوى معينا من القدرات البشرية والتسليحية، مع احتمال قوي بأن تكون هذه القدرات والأسلحة هي من بين الأكثر فعالية والأكثر تطورًا، وذلك كونها لم تُستعمل بكاملها خلال المواجهة وقبل التوصل إلى وقف إطلاق النار، والأهم، يبقى الاحتمال الأكبر او شبه الأكيد، أن هذه القدرات والأسلحة موجودة شمال الليطاني وصولًا الى  شرق لبنان، لكي تتناسب مسافة أهدافها المرتقبة داخل الكيان مع امكانياتها في المدى البعيد الذي تتميز به.  

 من هنا، وامام هذا المسار المتواصل من الاعتداءات "الإسرائيلية" القاتلة داخل لبنان، والتي يسقط خلالها عدد كبير من الشهداء والمصابين، بالإضافة للتدمير الممنهج الذي تسببه هذه الاعتداءات، وفي وقت تتفرج اللجنة الخماسية المكلّفة الإشراف على تطبيق وقف إطلاق النار على هذه الاعتداءات، ودون أن تقاربها او تتطرق اليها لا من قريب ولا من بعيد، وفي وقت تعجز فيه السلطة اللبنانية عن اتخاذ أي اجراء ( لا ديبلوماسي ولا عسكري بطبيعة الحال ) يمكن ان يؤمن أي مستوى ولو بالحد الأدنى من الحماية لسيادة ولأراضي ولأبناء لبنان، اصبح لا يد من البحث عن خيارات أخرى. 

 

الكلمات المفتاحية
حزب الله الحكومة اللبنانية المقاومة جيش الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
هل يسقط اتفاق وقف إطلاق النار وينفجر الوضع بين لبنان و
هل يسقط اتفاق وقف إطلاق النار وينفجر الوضع بين لبنان و"اسرائيل"؟
مقالات منذ 4 ساعات
رؤية الشهيد الأقدس السيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه) للفتنة الأميركية
رؤية الشهيد الأقدس السيد حسن نصر الله (رضوان الله عليه) للفتنة الأميركية
مقالات منذ 5 ساعات
ما يخطّه الميدان لا تمحوه طاولات التفاوض
ما يخطّه الميدان لا تمحوه طاولات التفاوض
مقالات منذ يوم
قراءة في كتاب: الشوك والقرنفل
قراءة في كتاب: الشوك والقرنفل
مقالات منذ يومين
مقالات مرتبطة
حزب الله وأهالي عين بوسوار شيّعوا الشهيد المجاهد محمد حيدر جزيني 
حزب الله وأهالي عين بوسوار شيّعوا الشهيد المجاهد محمد حيدر جزيني 
لبنان منذ 15 دقيقة
حزب الله وأهالي عربصاليم شيّعوا الشهيد المجاهد ماهر حسن يونس 
حزب الله وأهالي عربصاليم شيّعوا الشهيد المجاهد ماهر حسن يونس 
لبنان منذ ساعتين
الشيخ القطان يستنكر الاعتداءات الصهيونية على لبنان: على الشعوب العربية أن تستيقظ
الشيخ القطان يستنكر الاعتداءات الصهيونية على لبنان: على الشعوب العربية أن تستيقظ
لبنان منذ 3 ساعات
حزب الله وأهالي بلدة عين قانا يشيعون الشهيد المجاهد عيسى أحمد كربلا
حزب الله وأهالي بلدة عين قانا يشيعون الشهيد المجاهد عيسى أحمد كربلا
لبنان منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة