مادورو يدعو الطبقة العاملة في فنزويلا إلى الاستعداد للنفير العام
عربي ودولي

مادورو يدعو الطبقة العاملة في فنزويلا إلى الاستعداد للنفير العام

2025-10-24 13:54
دعا الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الطبقة العاملة في بلاده إلى التأهّب للتعبئة العامة والمقاومة في حال أقدمت الولايات المتحدة على أيّ عدوان ضد فنزويلا، معتبرًا أن هذه الطبقة هي "أعظم درع وطني".

وأضاف مادورو خلال لقاء مع العمال: "إذا تجرّأوا يومًا، ومن أيّ اتجاه أتت التهديدات، فها هو أمامكم أعظم درع وطني. لن يحرك العامل إبرة واحدة، بل سيعلن إضرابًا ثوريًا شاملًا وعصيانًا مدنيًا حتى يستعيد الشعب سلطته لتنفيذ ثورة أعمق"، مردفًا: "إخوتي وأخواتي، اعتبروا هذا أمرًا صادرًا، لقد صدر الأمر".

كما شدد على أن الطبقة العاملة يجب أن تكون مستعدة للنفير العام والدفاع عن الوطن في مواجهة أيّ تهديد خارجي، ولا سيّما من الولايات المتحدة.

وفي خطابه بكراكاس، شدّد على دور العمال في التحولات الإنتاجية، وأمر بتفعيل الدفاع الساحلي الوطني لمواجهة أي تهديدات. وخلال فعالية أداء اليمين لأعضاء لجنة الجمعية التأسيسية، أكد أهمية مجالس العمال الإنتاجية في تطبيق النموذج الاشتراكي ومواجهة تحديات العقوبات الأميركية.

الولايات المتحدة الأميركية فنزويلا نيكولاس مادورو
