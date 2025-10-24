شيّع حزب الله وأهالي بلدة عين قانا والجوار الشهيد المجاهد عيسى أحمد كربلا بعد استهدافه من مسيّرة "إسرائيلية".

موكب التشييع انطلق من ساحة البلدة بعد أن أقيمت مراسم تكريمية له، حيث أدى ثلة من المجاهدين قسم الولاء والبيعة، بمشاركة شخصيات، وفعاليات، وعوائل الشهداء، وعلماء دين.

وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر، جاب النعش الشارع الرئيسي للبلدة، تقدمته صور الشهداء والقادة، والفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج)، وحملة أكاليل الزهر، وفرق كشفية، وسط الهتافات الحسينية والمنددة بـ "إسرائيل" وأميركا والداعمة للمقاومة، وصولًا إلى جبانة البلدة، حيث ووري في الثرى بجانب من سبقه من إخوته الشهداء.

