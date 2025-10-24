خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

حزب الله وأهالي بلدة عين قانا يشيعون الشهيد المجاهد عيسى أحمد كربلا
لبنان

حزب الله وأهالي بلدة عين قانا يشيعون الشهيد المجاهد عيسى أحمد كربلا

2025-10-24 14:00
103

شيّع حزب الله وأهالي بلدة عين قانا والجوار الشهيد المجاهد عيسى أحمد كربلا بعد استهدافه من مسيّرة "إسرائيلية".

موكب التشييع انطلق من ساحة البلدة بعد أن أقيمت مراسم تكريمية له، حيث أدى ثلة من المجاهدين قسم الولاء والبيعة، بمشاركة شخصيات، وفعاليات، وعوائل الشهداء، وعلماء دين.

وبعد الصلاة على الجثمان الطاهر، جاب النعش الشارع الرئيسي للبلدة، تقدمته صور الشهداء والقادة، والفرقة الموسيقية التابعة لكشافة الإمام المهدي (عج)، وحملة أكاليل الزهر، وفرق كشفية، وسط الهتافات الحسينية والمنددة بـ "إسرائيل" وأميركا والداعمة للمقاومة، وصولًا إلى جبانة البلدة، حيث ووري في الثرى بجانب من سبقه من إخوته الشهداء.

لبنان حزب الله الشهداء الجنوب
حزب الله وأهالي عين بوسوار شيّعوا الشهيد المجاهد محمد حيدر جزيني 
حزب الله وأهالي عين بوسوار شيّعوا الشهيد المجاهد محمد حيدر جزيني 
لبنان منذ 15 دقيقة
حزب الله وأهالي عربصاليم شيّعوا الشهيد المجاهد ماهر حسن يونس 
حزب الله وأهالي عربصاليم شيّعوا الشهيد المجاهد ماهر حسن يونس 
لبنان منذ ساعتين
طبابة عكار تنفي الشائعات حول انتشار أمراض في المدارس وتؤكّد أن الوضع الصحي سليم
طبابة عكار تنفي الشائعات حول انتشار أمراض في المدارس وتؤكّد أن الوضع الصحي سليم
لبنان منذ ساعتين
الشيخ القطان يستنكر الاعتداءات الصهيونية على لبنان: على الشعوب العربية أن تستيقظ
الشيخ القطان يستنكر الاعتداءات الصهيونية على لبنان: على الشعوب العربية أن تستيقظ
لبنان منذ 3 ساعات
