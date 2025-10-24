خطاب القائد كلام الأمين لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

اعتداءات اليوم: شهيدان في غارة على تول والنشاط المسيّر على حاله
لبنان

اعتداءات اليوم: شهيدان في غارة على تول والنشاط المسيّر على حاله

2025-10-24 14:14
91

اعتداءات جديدة ويومية تنفّذها آلة القتل "الاسرائيلية" على الأرض اللبنانية، جديدها في بلدة تول الجنوبية، حيث استشهد مواطن ومواطنة جراء غارة استهدفت سيارة في المنطقة، فيما أصيب مواطنان اثنان بجروح، وفق ما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة.

الاعتداءات شملت أيضًا أطراف بلدة ميس الجبل الشرقية، حيث استهدفت مسيّرة "إسرائيلية" منزلاً في كروم المراح. 

كذلك أغار الطيران المسّير مرتيْن على حفارة في مدينة الخيام الجنوبية.

هذا ولم تفارق المسيّرات أجواء الجنوب، حيث سُجّل تحليق لمسيّرات العدو على علوّ منخفض فوق النبطية الفوقا وكفرتبنيت وزوطر وميفدون، وقرى أقضية مرجعيون  وصور والنبطية وصيدا وجزين.

وألقت درون معادية قنبلة صوتية على بلدة الضهيرة.

 

 

